UBSIJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK ALETIHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK ALETIHAD

Adresa pobočky

ABD AL RAHEEM AL WAKED ST

Kód pobočky

UBSIJOAXXXX

Název banky

BANK ALETIHAD

Město

AMMAN

UBSIJOAXXXX

Banka BANK ALETIHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK ALETIHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK ALETIHAD.

Pobočky BANK ALETIHAD

UBSIJOAXXXX

ABD AL RAHEEM AL WAKED ST, AMMAN, 11180

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.