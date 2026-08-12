UBSIIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK AL ETIHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK AL ETIHAD

Adresa pobočky

929 AL-ARASAT STREET

Kód pobočky

UBSIIQBAXXX

Název banky

BANK AL ETIHAD

Město

BAGHDAD

UBSIIQBAXXX

Banka BANK AL ETIHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK AL ETIHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK AL ETIHAD.

Pobočky BANK AL ETIHAD

UBSIIQBAXXX

929 AL-ARASAT STREET, BAGHDAD, 10068

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.