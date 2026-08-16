UABMMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UAB BANK PCL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UAB BANK PCL

Adresa pobočky

FLOOR 21, UAB TOWER, TIMES CITY

Kód pobočky

UABMMMMYXXX

Název banky

UAB BANK PCL

Město

YANGON

UABMMMMYXXX

Banka UAB BANK PCL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UAB BANK PCL

Najděte kódy Swift různých poboček banky UAB BANK PCL.

Pobočky UAB BANK PCL

UABMMMMYXXX

FLOOR 21, UAB TOWER, TIMES CITY, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.