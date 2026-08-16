TSDBRU22XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK
Detaily kódu Swift
JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK
CHERNYSHEVSKOGO STREET 18/23
TSDBRU22XXX
JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK
KAZAN
Banka JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK.
Pobočky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.