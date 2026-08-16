TSDBRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK

Adresa pobočky

CHERNYSHEVSKOGO STREET 18/23

Kód pobočky

TSDBRU22XXX

Název banky

JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK

Město

KAZAN

TSDBRU22XXX

Banka JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK.

Pobočky JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK

TSDBRU22XXX

CHERNYSHEVSKOGO STREET 18/23, KAZAN, 420111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.