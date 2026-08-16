TRSNRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

DUBININSKAYA STR. 94

Kód pobočky

TRSNRUMMXXX

Název banky

TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY)

Město

MOSCOW

TRSNRUMMXXX

Banka TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky TRANSSTROIBANK, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JOINT STOCK COMPANY)

TRSNRUMMXXX

DUBININSKAYA STR. 94, MOSCOW, 115093

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.