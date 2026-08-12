TRIQIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRADE BANK OF IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRADE BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

AL RASHEED ST

Kód pobočky

TRIQIQBAXXX

Název banky

TRADE BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

TRIQIQBAXXX

Banka TRADE BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRADE BANK OF IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRADE BANK OF IRAQ.

Pobočky TRADE BANK OF IRAQ

TRIQIQBAXXX

AL RASHEED ST, BAGHDAD, 12043

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.