TNBKTM2XXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN

Adresa pobočky

GEROGLY STR, 79

Kód pobočky

TNBKTM2XXXX

Název banky

'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN

Město

ASHKHABAD

TNBKTM2XXXX

Banka 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN.

Pobočky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN

TNBKTM2XXXX

GEROGLY STR, 79, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.