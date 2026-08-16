TNBKTM2XXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN
Detaily kódu Swift
'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN
GEROGLY STR, 79
TNBKTM2XXXX
'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN
ASHKHABAD
Banka 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN
Najděte kódy Swift různých poboček banky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN.
Pobočky 'TURKMENISTAN' STATE COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.