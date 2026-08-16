TJSBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'

Adresa pobočky

ORLIKOV 5

Kód pobočky

TJSBRUMMXXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'

Město

MOSCOW

TJSBRUMMXXX

Banka JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY 'GUTA-BANK'

TJSBRUMMXXX

ORLIKOV 5, MOSCOW, 107078

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.