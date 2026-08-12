TIRAIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRANS IRAQ BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRANS IRAQ BANK

Adresa pobočky

B 222/192 99TH ST, ALLEY 902, IN

Kód pobočky

TIRAIQBAXXX

Název banky

TRANS IRAQ BANK

Město

BAGHDAD

TIRAIQBAXXX

Banka TRANS IRAQ BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRANS IRAQ BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRANS IRAQ BANK.

Pobočky TRANS IRAQ BANK

TIRAIQBAXXX

B 222/192 99TH ST, ALLEY 902, IN, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.