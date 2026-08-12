TIRAIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky TRANS IRAQ BANK
Detaily kódu Swift
TRANS IRAQ BANK
B 222/192 99TH ST, ALLEY 902, IN
TIRAIQBAXXX
TRANS IRAQ BANK
BAGHDAD
Banka TRANS IRAQ BANK není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky TRANS IRAQ BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky TRANS IRAQ BANK.
Pobočky TRANS IRAQ BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.