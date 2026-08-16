TFBKMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky TUN COMMERCIAL BANK LTD
Detaily kódu Swift
TUN COMMERCIAL BANK LTD
230 CORNER OF MAHA BANDOOLA AND BO
TFBKMMMYXXX
TUN COMMERCIAL BANK LTD
YANGON
Banka TUN COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky TUN COMMERCIAL BANK LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky TUN COMMERCIAL BANK LTD.
Pobočky TUN COMMERCIAL BANK LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.