TFBKMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TUN COMMERCIAL BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TUN COMMERCIAL BANK LTD

Adresa pobočky

230 CORNER OF MAHA BANDOOLA AND BO

Kód pobočky

TFBKMMMYXXX

Název banky

TUN COMMERCIAL BANK LTD

Město

YANGON

TFBKMMMYXXX

Banka TUN COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TUN COMMERCIAL BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky TUN COMMERCIAL BANK LTD.

Pobočky TUN COMMERCIAL BANK LTD

TFBKMMMYXXX

230 CORNER OF MAHA BANDOOLA AND BO, YANGON, 11161

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.