TEJCRUMBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSCB 'TENDER-BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSCB 'TENDER-BANK'

Adresa pobočky

LENINSKAYA SLOBODA STREET 19/1

Kód pobočky

TEJCRUMBXXX

Název banky

JSCB 'TENDER-BANK'

Město

MOSCOW

TEJCRUMBXXX

Banka JSCB 'TENDER-BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSCB 'TENDER-BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSCB 'TENDER-BANK'.

Pobočky JSCB 'TENDER-BANK'

TEJCRUMBXXX

LENINSKAYA SLOBODA STREET 19/1, MOSCOW, 115280

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.