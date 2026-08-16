TEBUTRIS714
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Detaily kódu Swift
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TURK EKONOMI BANKASI A.S.
ATATURK BULVARI CADDESI NO:151
714
TURK EKONOMI BANKASI A.S.
BALIKESIR
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Kódy Swift banky TURK EKONOMI BANKASI A.S.
Najděte kódy Swift různých poboček banky TURK EKONOMI BANKASI A.S..
Pobočky TURK EKONOMI BANKASI A.S.
TEBUTRIS006
SEHIT OGRETMEN SENAY AYBUKE YALCIN, ANKARA, 06530
TEBUTRIS012
YENER SOK 1, FLOOR 1/A, GAYRETTEPE, ISTANBUL, 34349
TEBUTRIS013
HALASKARGAZI CA 103B, CUMHURIYET, ISTANBUL, 34380
TEBUTRIS014
HALLAC HUSEYIN SOKAK NO:5B, ISTANBUL, 34142
TEBUTRIS015
GERMAN APT, ISTANBUL, 34740
TEBUTRIS016
NISPETIYE CAD. 9, FLOOR 1, ETILER, ISTANBUL, 34337
TEBUTRIS017
FEVZI CAKMAK CAD 52/B, DOGANBEY, BURSA, 16220
TEBUTRIS018
NIDA KULE A BLOK DEGIRMEN SOKAK, ISTANBUL, 34742
TEBUTRIS019
IZMIR BULVARI 57, SARAYLAR, DENIZLI, 20010
TEBUTRIS020
ANKARA KARA 123/3, KORFEZ, KOCAELI, 41040
TEBUTRIS022
YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKCI, ISTANBUL, 34030
TEBUTRIS023
TURAN CADDES 3, CUMHURIYET, KAYSERI, 38110
TEBUTRIS025
BIRLIK APARTMANI ADNAN MENDERES BU, ANTALYA, 07010
TEBUTRIS028
ZEUGMA IS MERKEZI INCILI PINAR, GAZIANTEP, 27090
TEBUTRIS029
VAKIF HANI SOKA 8, HOBYAR, ISTANBUL, 34112
TEBUTRIS030
AHMET HILMI NALCACI CAD 130/1, KONYA, 42060
TEBUTRIS031
TOPTANCILAR CAD 6.21B, ONIKISUBAT, KAHRAMANMARAS, 46040
TEBUTRIS032
FATIH CAD NO:21 A, MEHMET NESIH, ISTANBUL, 34173
TEBUTRIS034
SANAYI CAD 15 /1, HACI BAYRAM MAH, ANKARA, 06050
TEBUTRIS035
ZUBEYDE HANIM CADDESI NO: 33/B, GEBZE, 41400
TEBUTRIS037
KAPTAN SOKAK, IC KAPI 7 17/1, ISTANBUL, 34893
TEBUTRIS038
ISMET INONU BULVA 94A, CAMISERIF, MERSIN, 33010
TEBUTRIS039
KOCMAN CADDESI 15 NO:36B, TEMMUZ, ISTANBUL, 34212
TEBUTRIS040
CUMHURIYET BULVA 86/A, AKDENIZ, IZMIR, 35210
TEBUTRIS041
IKI EYLUL CAD. BASAN SOKAK NO:2, ESKISEHIR, 26010
TEBUTRIS042
BARIS APT FARUK AYANOGLU CAD, ISTANBUL, 34724
TEBUTRIS043
ALEMDAG CAD 194/2, UMRANIYE, ISTANBUL, 81240
TEBUTRIS045
KADIRGALAR SISLI C 13A, HARBIYE MAH, ISTANBUL, 34367
TEBUTRIS047
ACELYA CAD 1/8, BEYLIKDUZU OSB, ISTANBUL, 34524
TEBUTRIS048
CEVDET PASA CAD 65/A, BEBEK, ISTANBUL, 80810
TEBUTRIS049
ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:11/A, ISTANBUL, 34415
TEBUTRIS050
KEMALPASA CADDESI NO:333, UMIT, IZMIR, 35060
TEBUTRIS051
ATATURK BLV 51A, MEHMET AKIF ERSOY, IZMIR, 35730
TEBUTRIS053
YESILLIK CADDESI NO: 437-441/B, IZMIR, 35110
TEBUTRIS054
ZEMIN KAT KISIM A YESILKOY, ISTANBUL, 34801
TEBUTRIS055
NUR YILDIZ PLAZA GULBAHAR C 7A, ISTANBUL, 34212
TEBUTRIS056
ATATURK CAD 67A, SAHRAYICEDIT, ISTANBUL, 34734
TEBUTRIS058
DURMAZLAR IS MERKEZI 75.YIL CAD, BURSA, 16120
TEBUTRIS060
ORGANIZE SANAYI BOLGESI ATATURK, ISTANBUL, 34490
TEBUTRIS061
CADDE NO 1 17, DUDULLU OSB MAH, ISTANBUL, 34775
TEBUTRIS064
YENER SK NO:1, GAYRETTEPE MAH, ISTANBUL, 34387
TEBUTRIS065
SERBEST BOLGE ORKIDE 13/1, ATA, BURSA, 16600
TEBUTRIS066
1203/1 SOKAK 7, YENISEHIR, KONAK, IZMIR, 35110
TEBUTRIS067
M. KEMAL ATATURK BULVARI 42 / 19, IZMIR, 35620
TEBUTRIS068
CUMHURIYET BULVARI 66, KAT:2, IZMIR, 35210
TEBUTRIS069
BEY APT ZEMIN PLEVNE BULVARI DR VE, IZMIR, 35220
TEBUTRIS070
NISPETIYE CAD. DILHAYAT SOK, ISTANBUL, 34337
TEBUTRIS072
ORDU CAD 107, MESIHPASA MAH, ISTANBUL, 34134
TEBUTRIS073
CEVRE YOLU CAD NO: 11D, CEKMECE, ANTAKYA, 31160
TEBUTRIS074
COLLET AVCILAR FIRUZKOY BULVAR SIT, ISTANBUL, 34325
TEBUTRIS075
ADNAN MENDERES BULVARI 42/B, AYDIN, 09020
TEBUTRIS076
SUZER BAHCESEHIR 2. BULVARI NO:13, ISTANBUL, 34488
TEBUTRIS077
ORUCULER CAD 14B, HISARICI, BALIKESIR, 10010
TEBUTRIS078
SINANPASA MAH. ORTABAHCE CAD, ISTANBUL, 34351
TEBUTRIS079
EDIRNE ASFALTI CAD E 224B, ISTANBUL, 34520
TEBUTRIS085
ULU CAMII CAD 108/3, CAY, HATAY, 31300
TEBUTRIS086
GIRNE BULVARI 140, KARSIYAKA, IZMIR, 35580
TEBUTRIS087
SOGUTLUCESME CADDESI 124/126 A, ISTANBUL, 34714
TEBUTRIS088
YALI CAD 38, ORHANLAR MAH., EREGLI, ZONGULDAK, 67300
TEBUTRIS089
CEVRE YOLU BUHARA BULVARI) CADDESI, MALATYA, 99360
TEBUTRIS090
KAPTANAGA SOK 4/B, KALE MAHALLESI, SAMSUN, 55030
TEBUTRIS091
KAHRAMANMARAS CA 35A, KEMERKAYA, TRABZON, 61030
TEBUTRIS092
ISMETPASA CAD 67/B, ISLICE MAH, USAK, 64100
TEBUTRIS093
PROF. MUAMMER AKSOY CAD 85, ISTANBUL, 34020
TEBUTRIS095
KISIKLI CAD 19, ALTUNIZADE, USKUDAR, ISTANBUL, 34662
TEBUTRIS096
DAVUTPASA CAD. 101, ISTANBUL, 34010
TEBUTRIS097
VAKIFBANK SITESI GAZI MUHTAR PAS, GAZIANTEP, 27090
TEBUTRIS098
ENVERPASA C 26/1, SARAYLAR, DENIZLI, 20010
TEBUTRIS100
SOKAK NO:13/A, 286/4, MANSUROGLU, IZMIR, 35535
TEBUTRIS101
UGUR MUMCU CAD 76/A, GAZIOSMANPASA, ANKARA, 06700
TEBUTRIS102
ULUSAL EGEMENLIK CADDESI NO:24, MUGLA, 48700
TEBUTRIS103
IZMIR YOLU CAD 118 A, IHSANIYE, BURSA, 16130
TEBUTRIS105
PROF. DR. TANER KISLALI MAH S, ANKARA, 06810
TEBUTRIS106
KIBRIS SEHITLERI CAD NO:65/A-65/B, MUGLA, 48400
TEBUTRIS107
OGREKCI PLAZA DEMOKRASI BULVARI, ANTALYA, 07600
TEBUTRIS108
ATATURK CAD 42/A, ALANYA, 07400
TEBUTRIS109
SALIH OMURTAK CADDESI NO: 22/B, TEKIRDAG, 59850
TEBUTRIS110
BAGDAT 265A/1, CADDEBOSTAN, ISTANBUL, 34728
TEBUTRIS111
SEMSETTIN GUNALTAY CAD 95/1, ISTANBUL, 34738
TEBUTRIS112
CARSI CADDESI 22, LEVENT MAH, ISTANBUL, 34330
TEBUTRIS113
ATATURK BULVARI 27, TIGCILAR, SAKARYA, 54030
TEBUTRIS114
MERKEZ MUSTAFA KEM 1 AL PASA, MANISA, 45020
TEBUTRIS115
ARMADA APT METIN KASAPOGLU CAD, ANTALYA, 07160
TEBUTRIS116
DAVULCUOGLU IS MERKEZI BLOK NO:5A, AFYON, 03200
TEBUTRIS117
MERYEM GIZER APT ATATURK CAD 63/A, ADANA, 01130
TEBUTRIS118
KOSGEB CADDESI NO: 1/1, FEVZI, KONYA, 42050
TEBUTRIS119
A/3 ESENYURT HADIMKOY YOLU CAD, ISTANBUL, 34538
TEBUTRIS120
NILUFER CAD 4, NILUFER CAD, NILUFER, BURSA, 16130
TEBUTRIS121
HALIL YILMAZ IS MERKEZI, ISTANBUL, 34844
TEBUTRIS122
HALKALI 62A/1, KARTALTEPE, ISTANBUL, 34295
TEBUTRIS123
YENICERILER 29, MIMAR HAYRETTIN MAH, ISTANBUL, 34126
TEBUTRIS124
100.YIL BULVA 9, OSTIM SANAYI, ANKARA, 06370
TEBUTRIS125
MECIDIYEKOY, ISTANBUL, 34387
TEBUTRIS127
YUZER HAVUZ SOK NO: 1/922, HALIL, ISTANBUL, 34384
TEBUTRIS128
B BLOK FIRAT MAH. MAHABAD BLV, DIYARBAKIR, 21070
TEBUTRIS129
PARK PLAZA BLOK NO:223 BUYUKDERE C, ISTANBUL, 34467
TEBUTRIS130
CIRAGAN CADDES 97, ORTAKOY, YILDIZ, ISTANBUL, 34349
TEBUTRIS131
ANKARA CAD 100, BATI MAH., PENDIK, ISTANBUL, 34890
TEBUTRIS132
HAKIMI MILLIYE CAD 50, KAT:1, AZIZ, ISTANBUL, 34672
TEBUTRIS133
CARSI CADDE 25, CUMHURIYET, MUGLA, 48300
TEBUTRIS134
AZIZ KAYA IS MERKEZI A KISIM, ISTANBUL, 34730
TEBUTRIS135
ATATURK BULVARI NUMUNE PASAJ, SANLIURFA, 63100
TEBUTRIS136
GUNAY APT NECATIBEY CAD. 25/B, ANKARA, 06420
TEBUTRIS138
GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI 7/A, ANKARA, 06420
TEBUTRIS139
HACI MAHMUT IS MERKEZI NECATIBEY, ISTANBUL, 34420
TEBUTRIS140
SIMSEK HAN, ISTANBUL, 34860
TEBUTRIS142
IZZET BAYSAL CAD 118 E, AKTAS, BOLU, 14200
TEBUTRIS143
SERENCEBEY C 58A, MADENLER, ISTANBUL, 34776
TEBUTRIS144
INONU CA 4, CEPNI MAH, CORUM, 19040
TEBUTRIS146
TUTUNCU MEHMET EFENDI CADDESI, ISTANBUL, 34730
TEBUTRIS147
SAHENDE SOKAK KELESLER IS HANI, ISTANBUL, 34116
TEBUTRIS148
OZLEM IS MERKEZI TEB ORHAN, ERZURUM, 25100
TEBUTRIS150
CEYHUN ATIF KANSU CAD 80, CANKAYA, ANKARA, 06520
TEBUTRIS151
CUMHURIYET CAD NO:114/1, TUZPAZARI, BURSA, 16030
TEBUTRIS152
ATASEHIR OZCE CENTER IS MERKEZI, ISTANBUL, 34752
TEBUTRIS153
RESADIYE CADDESI NO:14/A, MUSTAFA, ORDU, 52400
TEBUTRIS154
ATATURK BULVARI 111 A, EFELER MAH, AYDIN, 09270
TEBUTRIS155
CUMHURIYET CAD 12, RUZGARLIBAHCE, ISTANBUL, 34805
TEBUTRIS156
770 SOK. 11/A, CUMHURIYET MAH, ADANA, 01280
TEBUTRIS157
KAGITHANE C 141 C, CAGLAYAN, ISTANBUL, 34403
TEBUTRIS158
61.SOKAK NO:32A, SABANOGLU, SAMSUN, 55330
TEBUTRIS160
MITHATPASA C 984A, GOZTEPE, IZMIR, 35290
TEBUTRIS161
MEHMET ARSLAN IS MERKEZI, ELAZIG, 23200
TEBUTRIS162
AHISKA CAD 10 A, UCEVLER, BURSA, 16270
TEBUTRIS163
TURAN GUNES BULVARI 17, FLOOR 2, ANKARA, 06450
TEBUTRIS166
MERKEZ AYHAN SAHENK IC KAPI 15 A, NIGDE, 51200
TEBUTRIS167
HALK YAPI KOOPERATIFI MELIH GOKCEK, ANKARA, 06370
TEBUTRIS170
14.CADDE 20, ZEMIN KAT, ANBAR, KAYSERI, 38070
TEBUTRIS172
SITKI GURSOY APT KONYAALTI C, ANTALYA, 07050
TEBUTRIS173
BARBAROS CAD 98B/A, MAHMUTLAR, ANTALYA, 07450
TEBUTRIS174
YENI MAHALLE DORT YOL BULVARI, ANTALYA, 07980
TEBUTRIS176
ISTANBUL CAD 12/B, BAGCILAR, ISTANBUL, 34200
TEBUTRIS178
KOCBAY IS MERKEZI, ISTANBUL, 34055
TEBUTRIS180
MEGA CENTER YAG ISKELESI CAD BL, ISTANBUL, 34045
TEBUTRIS181
28.SOKAK 23/1, YENIMAHALLE, SAMSUN, 55080
TEBUTRIS182
SULEYMAN FELEK CAD 93C, SARKIYE, ORDU, 52000
TEBUTRIS183
ACIBADEM CADDESI 164/4, USKUDAR, ISTANBUL, 34660
TEBUTRIS184
TEKSAN IDARI 75 (KUME EVLER), ESKISEHIR, 26250
TEBUTRIS185
CARSI CAD 113, KEMALPASA MAH, CANAKKALE, 17100
TEBUTRIS186
EYUP YOLU 4, MERKEZ MAHALLESI, ISTANBUL, 34245
TEBUTRIS187
ANKARA CADD 217 A, SEYHLI, ISTANBUL, 34890
TEBUTRIS188
SOKAK 2 851, ETILER MAHALLESI, ANTALYA, 07010
TEBUTRIS189
NUTUK CADD 48A/1, 19 MAYIS, ISTANBUL, 34500
TEBUTRIS190
MENDERES BULVARI NO:11/2, BALIKESIR, 10300
TEBUTRIS191
ANKARA CADD 44/A, ATATURK, ANKARA, 06930
TEBUTRIS192
BELEDIYE C 93-95, ATATURK, MANISA, 45300
TEBUTRIS193
ISTIKLAL CAD 31, HAMIDIYE, BURSA, 16600
TEBUTRIS194
FATIH B 244/B, MEHMET AKIF, ISTANBUL, 34920
TEBUTRIS195
TEVFIK ILERI CAD 1, YENIKOY MAH, RIZE, 53020
TEBUTRIS196
SUBURCU IS MERKEZI SUBURCU CAD, GAZIANTEP, 27220
TEBUTRIS197
ASLAN PLAZA, BLOK NO:132A, ISTANBUL, 34218
TEBUTRIS198
19 ISTIKLAL CADD 57, MAYIS, SAMSUN, 55030
TEBUTRIS199
GAZI MUSTAFA KEM 145/B, 15 MAYIS, DENIZLI, 20150
TEBUTRIS200
FEVZIPASA BULVARI 59/A-B, CANKAYA, IZMIR, 35210
TEBUTRIS201
SARIYER MERKEZ MAHALLESI, ISTANBUL, 34470
TEBUTRIS202
ZEMIN KAT KISIM A FLORYA BAKIRKOY, ISTANBUL, 34153
TEBUTRIS203
75. BAHRI SARITEPE CAD NO:53/A, MANISA, 45030
TEBUTRIS204
36. BLOK SAFAK MAH. 5009 SOKAK, ANTALYA, 07224
TEBUTRIS205
EMRULLAH EFEND CADDESI NO: 8/A, KIRKLARELI, 39750
TEBUTRIS208
2822 SOKAK 63, MERSINLI MAHALLESI, IZMIR, 35170
TEBUTRIS210
MESIH PASA CAD NO:54, DAIRE:1, ISTANBUL, 34130
TEBUTRIS211
ISTIKLAL CADDESI 35/B, ALIAGA, IZMIR, 35800
TEBUTRIS213
BLOK NO:347 MITHATPASA ATATURK, EDIRNE, 22100
TEBUTRIS215
SEREFIYE MAHALLESI M. FEVZI CAKMAK, IPEKYOLU, 65100
TEBUTRIS216
ATA CAD 48/A, ONUR MAH., BALCOVA, IZMIR, 35330
TEBUTRIS217
AMIRAL SAGLAM CADDESI 12/B, GOLCUK, KOCAELI, 41650
TEBUTRIS218
TUZLA MERMERCILER ORGANIZE SANAYI, ISTANBUL, 34953
TEBUTRIS219
VALIKONAGI CADDESI NO:66, ISTANBUL, 34365
TEBUTRIS220
AHMET ADNAN SAYGUN CAD NO:22D, ISTANBUL, 34340
TEBUTRIS221
DEMIRCILER SITESI 2.CADDE NO:81, ISTANBUL, 34015
TEBUTRIS224
HUKUMET CADDESI 94, AYDOGDU, TEKIRDAG, 59200
TEBUTRIS226
MUTLUKENT MAH. DOGAN TASDELEN BLV, CANKAYA, 06800
TEBUTRIS228
IMSAN KUCUKSANAYI SITESI E BLOK, ISTANBUL, 34303
TEBUTRIS229
MITHATPASA CAD 55, MERMERLI MAH, IZMIR, 35661
TEBUTRIS230
MEHMET EMIN ERDOGAN IS MERKEZI, ANKARA, 06105
TEBUTRIS231
CEMAL GURSEL CADDESI NO: 526/B, IZMIR, 35590
TEBUTRIS233
UNAL IS MERKEZI ZEMIN KAT MERIC, ISTANBUL, 34188
TEBUTRIS234
IZZETTIN CALISLAR CADDESI 40, ISTANBUL, 34180
TEBUTRIS236
MAZHAR SOKAK 21/A, ICMELER, ISTANBUL, 34947
TEBUTRIS237
MUVAFFAK UYGUR BULVARI 3A, SEHIT, MERSIN, 33440
TEBUTRIS239
SANAYI BUL NO:4A, BAHCEKAPI, ANKARA, 06930
TEBUTRIS241
RESITPASA CADDESI 41, AVCILAR, ISTANBUL, 34310
TEBUTRIS242
NIYAZI SURMEN BUL 89/B, SANAYI, TRABZON, 61030
TEBUTRIS243
HALISARAYI APT. MERKEZ KUTLUBEY, ISPARTA, 32100
TEBUTRIS244
ISTANBUL CADDESI NO: 74/A, OSMAN, KOCAELI, 41410
TEBUTRIS245
MALATYA LIFE SITESI CEVRE SOKAK, MALATYA, 44070
TEBUTRIS247
ATATURK CADDESI 15, SIVAS, 58050
TEBUTRIS248
2001 SOK 74/A, ISMET INONU, IZMIR, 35930
TEBUTRIS249
GAZI CADDESI NO 32/1, AKINCILAR, IZMIR, 35750
TEBUTRIS251
KOYBASI CADDES 51, YENIKOY, ISTANBUL, 34464
TEBUTRIS252
ISTASYON CADDESI TUZUN SOKAK 8/7, ANKARA, 06930
TEBUTRIS253
CUMHURIYET MEYDANI 5, TIRE, IZMIR, 35900
TEBUTRIS254
NURUOSMANIYE CAD 12/1, ALEMDAR, ISTANBUL, 34110
TEBUTRIS255
DOGANER YAPI KOOP.SIT. A BLOK GAZI, MERSIN, 33340
TEBUTRIS257
MEVLANA CADDESI 63, KARATAY, KONYA, 42030
TEBUTRIS258
DIS KAPI ISMET INONU CADDE 17, MUGLA, 48050
TEBUTRIS259
SEHIT TEGMEN TAHIR UN CADDESI 78, MANISA, 45200
TEBUTRIS260
EREGLINECIP PALA APT. SIT, KONYA, 42310
TEBUTRIS261
BASKOMUTAN CAD NO:4, PIRI MEHMET, ISTANBUL, 34570
TEBUTRIS266
NURI DOGRUL CADDDESI NO.19, BURSA, 16400
TEBUTRIS268
PLEVNE CAD 52 A-B, CEBRAIL, KASTAMONU, 37200
TEBUTRIS269
MOBILYACILAR SITESI A KISIM MESE, ADANA, 01310
TEBUTRIS270
MERKEZ GAZI CADDESI NO: 2, SEYH, GIRESUN, 28200
TEBUTRIS271
KUYUMCUKENT KUYUMCUKENT SOK IC, ISTANBUL, 34197
TEBUTRIS273
GAZI CADDESI 79A, OZGUR MAHALLESI, BURDUR, 15200
TEBUTRIS275
UNCALI CADDESI 63, UNCALI, ANTALYA, 07070
TEBUTRIS276
MENDERES CADDE 318, GUVEN, IZMIR, 35370
TEBUTRIS277
IC KAPI NO:1 ISTIKLAL 106-108, CANAKKALE, 17200
TEBUTRIS278
TEVFIK ILERI 111, FEVZI CAKMAK, ISTANBUL, 34899
TEBUTRIS279
AKCAY CADDESI 169/A, GAZIEMIR, IZMIR, 35410
TEBUTRIS280
B BLOK APT ANKARAYOLU CAD, BURSA, 16370
TEBUTRIS281
1 MERKEZ, ADIYAMAN, 02200
TEBUTRIS282
BIRLIK APARTMANI ASMA KAT ADNAN, ANTALYA, 07010
TEBUTRIS283
MENDERES CADDESI, BAYIR MAHALLESI, KARABUK, 78100
TEBUTRIS284
ATATURK CADDESI 5-7A, TEKIRDAG, 59500
TEBUTRIS285
SAMSUN YOLU, ANKARA, 06265
TEBUTRIS287
659.BULVAR NO:8 A, CAMIKEBIR, DUZCE, 81010
TEBUTRIS288
SAKARYA CA 306/A, ERENLER, SAKARYA, 54200
TEBUTRIS289
SARAY CAD NO.2, CEMALIYE MAH, TEKIRDAG, 59860
TEBUTRIS291
NECMI AKKUS SITESI BURSA CAD 31, BURSA, 16700
TEBUTRIS292
ATATURK BULVARI 163, TURGUTLU, MANISA, 45410
TEBUTRIS294
CUMHURIYET MEYDA 8, BUYUK CAMI, EDIRNE, 22800
TEBUTRIS298
YENI YALOV 455/F, PANAYIR, BURSA, 16365
TEBUTRIS302
FAHRETTIN KERIM GOKAY CAD 104/B, ISTANBUL, 34724
TEBUTRIS303
SOKULLU CADDESI 7, INKILAP, ISTANBUL, 34768
TEBUTRIS304
ATATURK BULVARI 8/B, ANAMUR, MERSIN, 33630
TEBUTRIS308
DR.NEDIM GULKAYA APT KIZLAR PINARI, ANKARA, 06310
TEBUTRIS310
CESME SOKAK 2/1, RUSTEMPASA, YALOVA, 77200
TEBUTRIS311
TUNALI HILMI CADDESI 68/A, ANKARA, 06680
TEBUTRIS314
MERKEZ ATATURK BULVARI 203/A1-A3, MUGLA, 48480
TEBUTRIS315
GAZI CADDESI 6/A, KESTEL, BURSA, 16450
TEBUTRIS316
ATATURK MAHALLESI, NERIM TOMBUL, ERZINCAN, 24100
TEBUTRIS318
KOMPLEKSI B2/1 BLOK NO:1 YENI, ANTALYA, 07260
TEBUTRIS321
129 SOKAK 2, ALTINBAS MAHALLESI, AYDIN, 09800
TEBUTRIS322
INONU CADDESI 229/B, KARABAGLAR, IZMIR, 35361
TEBUTRIS323
YOKUSBASI CADDESI 13, HOCASULEYMAN, AMASYA, 05300
TEBUTRIS326
CAHIT ZARIFOG CADDESI 53/B, KUZEY, KOCAELI, 41780
TEBUTRIS327
VALIOZAN CAD 82/B, 13 MART, MARDIN, 47200
TEBUTRIS328
BABIL PLAZA MERKEZ, BATMAN, 72070
TEBUTRIS329
YILDIRIM BEYAZIT CAD 210A, ISTANBUL, 34197
TEBUTRIS330
MEHMET ILTAR APT HURRIYET CAD, ANTALYA, 07500
TEBUTRIS331
GODENE CAD 18, MERKEZ MAHALLESI, ANTALYA, 07350
TEBUTRIS333
TEKEL CADDESI 40, HACINABI, SAMSUN, 55400
TEBUTRIS335
FEVZIPASA CAD 150, IC KAPI NO:1, ISTANBUL, 34087
TEBUTRIS336
SELALE PLAZA BLOK DOGAN ARASLI, ISTANBUL, 34510
TEBUTRIS337
INONU CADDESI 217/G, ALAYBEY, GAZIANTEP, 27220
TEBUTRIS339
GENCOGLU APT 100.YIL CAD 10/C, KIRKLARELI, 39010
TEBUTRIS340
FATIH CADDESI 10, SOMA, MANISA, 45500
TEBUTRIS341
BLOK NO:57 CENGELKOY CADDESI 59, ISTANBUL, 34680
TEBUTRIS342
2159 CADDE 2A, MUSTAFA KEMAL MAH, ANKARA, 06530
TEBUTRIS343
ANKARA CAD 63/A, INONU MAHALLESI, ISTANBUL, 34785
TEBUTRIS345
129 SOKAK 1/E, 4, SANAYI SITESI, IZMIR, 35050
TEBUTRIS348
ALEMDAR CAD 15A, OMERAGA MAH, IZMIT, KOCAELI, 41300
TEBUTRIS351
ISMET INONU C 56A, HAYDAR CAVUS, BALIKESIR, 99100
TEBUTRIS352
KUVAYI MILLIYE C 84/B, MESUDIYE, MERSIN, 33060
TEBUTRIS353
ATATURK CA 210/B, YENIKOY, ANTALYA, 07190
TEBUTRIS354
761/SEHIT ALI MERKEZ MUTLU SOKAK, AKSARAY, 68100
TEBUTRIS356
AGALAR CAD 16 A-B, TEPEKOY, IZMIR, 35860
TEBUTRIS358
KOLUMAN NOLU CADDE 42146, NO:3/35, GAZIANTEP, 27500
TEBUTRIS359
ATATURK CAD 15, FLOOR 1A, KISIM, ADANA, 01120
TEBUTRIS363
SEHIT CUNEYT YILDIZ 11/A, FLOOR 1, BURSA, 16580
TEBUTRIS370
KULTUR MERKEZI APT 4.CAD NO:4/1/2, ISTANBUL, 34450
TEBUTRIS377
C BLOK KUCUKSU CAD ORYAPARK SITESI, ISTANBUL, 34768
TEBUTRIS378
TEB MERKEZ BLOK KAZIM PASA CADDESI, KARS, 36100
TEBUTRIS379
MERKEZ CUMHURIYET CADDESI NO: 8/A, KIRIKKALE, 71200
TEBUTRIS380
METE CAD 12A, GUMUSSUYU MAH, ISTANBUL, 34373
TEBUTRIS382
SIMON BOLIVAR CAD 17, CANKAYA, ANKARA, 06680
TEBUTRIS383
C.E.M. IS MERKEZI BLOK BUYUKDERE, ISTANBUL, 34384
TEBUTRIS384
ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI SONMEZ, BURSA, 16159
TEBUTRIS385
103. CADDE 62, KULTUR MAHALLESI, MERSIN, 33100
TEBUTRIS387
OMER MELLI IS MERKEZI SARAMPOL, ANTALYA, 07040
TEBUTRIS388
459 SOKAK 3/1, SARAYLAR MAHALLESI, DENIZLI, 20100
TEBUTRIS389
ETHEM EFENDI CADDESI NO:13/1, ISTANBUL, 34728
TEBUTRIS392
YENER SOKAK 1, GAYRETTEPE, ISTANBUL, 34349
TEBUTRIS393
INCIRLI 12/14, KARTALTEPE, ISTANBUL, 34145
TEBUTRIS394
CEMAL GURSEL CADDESI 200/A, IZMIR, 35600
TEBUTRIS398
MUSTAFA KEMAL CAD 11-A/B, BORNOVA, IZMIR, 35040
TEBUTRIS402
KARDESLER APARTMANI DUKKAN NO:1-2, ISTANBUL, 34764
TEBUTRIS404
ATATURK CA 3 -5C, HURRIYET, ISTANBUL, 34212
TEBUTRIS406
NUROL PLAZA SITESI NO:255 MASLAK, ISTANBUL, 34467
TEBUTRIS407
BAYMAHALLL RESIDENCE SEHITLER CAD, ISTANBUL, 34522
TEBUTRIS408
REAL MERTER SIT. NO:51 ATATURK CAD, ISTANBUL, 34165
TEBUTRIS409
LOTUS SITESI B BLOK BDULKADIR AKSU, GAZIANTEP, 27060
TEBUTRIS411
CUMHURIYET MEYD 3/2, HACI HALIL, KOCAELI, 41400
TEBUTRIS413
IKI EYLUL CAD 50/B, ISTIKLAL MAH, ESKISEHIR, 26010
TEBUTRIS416
LEYLA ATAKAN CAD NO:27 A/0, KOCAELI, 41040
TEBUTRIS419
ATAMAN IS MERKEZI C BLOK KIBRIS, MUGLA, 48400
TEBUTRIS423
SARAYONU CA 131, YUSUFPASA, SANLIURFA, 63200
TEBUTRIS430
KIZILELMA CADDESI NO:15, HASEKI, ISTANBUL, 34096
TEBUTRIS431
DEGIRMENYOLU CADDESI NO:21/1, ISTANBUL, 34752
TEBUTRIS434
NACI KASIM S 2/1A, BAHCELIEVLER, ISTANBUL, 34180
TEBUTRIS435
ATASEHIR BU 12/45, ATATURK, ISTANBUL, 34758
TEBUTRIS441
CAM SOKAK 25A, ALTAYCESME, ISTANBUL, 34843
TEBUTRIS445
KIZILAY CAD 14, KARASOKU MAH, ADANA, 01010
TEBUTRIS446
OKUMUSLAR APT SEHITLER BULVARI, ADANA, 01170
TEBUTRIS451
HAMALBASI CAD 6/A, HUSEYINAGA, ISTANBUL, 34435
TEBUTRIS452
MUHURDAR CAD 22, CAFERAGA MAH, ISTANBUL, 34710
TEBUTRIS455
SK. 33/A BODRUM KAT ALSANCAK 1382, IZMIR, 35220
TEBUTRIS456
SIMON BOLIVAR CAD 17, FLOOR 1-2, ANKARA, 06680
TEBUTRIS457
MUSTAFA KARAER CAD, IC KAPI NO: 1, BURSA, 16110
TEBUTRIS460
METRO AVM B BLOK SOKAK, DIS KAPI, ISTANBUL, 34490
TEBUTRIS462
ISMET GOKSEN CADDESI NO:80/1, ANTALYA, 07160
TEBUTRIS465
URUNDUL PLAZA SITESI SANAYI CAD, BURSA, 16225
TEBUTRIS468
ALEMDAG CAD 249/A, IHLAMURKUYU, ISTANBUL, 34771
TEBUTRIS472
ATAKOY 7-8-9-10 ATRIUM AVM, ISTANBUL, 34156
TEBUTRIS474
DEMIRHENDEK CAD. 69, ULUBEY, ANKARA, 06360
TEBUTRIS476
BAGLAR CAD 2D, MERKEZ MAH, ISTANBUL, 34406
TEBUTRIS477
TEB ISMET INONU BULVARI NO:37, AYDIN, 09400
TEBUTRIS478
ZUBEYDE HANIM CAD NO:19/Z01, ASAGI, ANTALYA, 07600
TEBUTRIS480
BAGLAR BARAN PLAZA URFA BULVARI, DIYARBAKIR, 21050
TEBUTRIS486
TRABZON BUL 53/D, MENDERES, KAHRAMANMARAS, 46100
TEBUTRIS487
EMIN ALI PASA CAD NO:116 A/14, ISTANBUL, 34744
TEBUTRIS494
CIFTE HAMAM CADDESI NO:2, HANCERLI, SAMSUN, 55020
TEBUTRIS496
INONU B 4 4/A 4/B, TASYAKA, MUGLA, 48300
TEBUTRIS498
METINLER OTELLERI ANAFARTALAR CAD, BALIKESIR, 10100
TEBUTRIS505
SOGAN PAZARI CADDESI 8, ORTA, SAKARYA, 54040
TEBUTRIS512
HASAN EFENDI HUKUMET BULVARI, AYDIN, 09110
TEBUTRIS517
UFUK UNIVERSITESI CADDESI NO.1/A, ANKARA, 06530
TEBUTRIS518
ISLICE SOKAK 12/A, ISLICE, USAK, 64200
TEBUTRIS521
PROF. MUAMMER AKSOY CAD 85A, ISTANBUL, 34020
TEBUTRIS523
SOGUTLUCESME, ISTANBUL, 34722
TEBUTRIS524
ATATURK CADDES 15, FLOOR 5, ADANA, 01120
TEBUTRIS528
GUMUSSUYU CAD 53 DK:21-22, FLOOR, ISTANBUL, 34010
TEBUTRIS535
ADANA IS MERKEZI A BLOK TURHAN, ADANA, 01010
TEBUTRIS536
DUMANKAYA VIZYON D BLOK NO:13 D/76, ISTANBUL, 34870
TEBUTRIS538
SOKULLU CAD CAD. 7A, INKILAP MAH, ISTANBUL, 34349
TEBUTRIS542
SALIH EFENDI SOK 7, CIHANNUMA, ISTANBUL, 34353
TEBUTRIS555
ANADOLU CAD 778/3A, SIRINTEPE, IZMIR, 35620
TEBUTRIS558
KUCUKBAKKALKOY MAH. SERDAR SOK 1, ISTANBUL, 34750
TEBUTRIS560
GAZI BULVA 123/1, YUKSELIS, ANTALYA, 07025
TEBUTRIS561
NAMIK KEMAL CADDESI 30/A, ISTANBUL, 34060
TEBUTRIS562
BREEZE TOWER APT, ISTANBUL, 34865
TEBUTRIS563
KOSUYOLU CA 72A, KOSUYOLU, ISTANBUL, 34718
TEBUTRIS567
A BLOK ISMET INONU-1 BLV NO:136/A, ESKISEHIR, 26170
TEBUTRIS572
OSMAN KAVUNCU BLV NO:90, SANAYI, KAYSERI, 38010
TEBUTRIS573
UGUR MUMCU BULVARI 13, 1E, ADANA, 01770
TEBUTRIS579
A BLOK ALTUNTAS PARK SIT, BURSA, 16230
TEBUTRIS584
C BLOK G.M.K. BULVARI EMEL SITESI, MERSIN, 33140
TEBUTRIS596
ATATURK CADDESI NO: 119, SOGANLI, ISTANBUL, 34880
TEBUTRIS599
OZAL BULVARI 80BB, SELAHATTIN, DIYARBAKIR, 21080
TEBUTRIS602
SOKULLU CADDESI 7, INKILAP, ISTANBUL, 34768
TEBUTRIS604
KEYKUBAT BLV. 218, CUMHURIYET, ANTALYA, 07400
TEBUTRIS606
ESKI EDIRNE ASFALTI NO: 748, ISTANBUL, 34270
TEBUTRIS609
ATISALANI CADDESI NO:15, MENDERES, ISTANBUL, 34225
TEBUTRIS610
ALEMDAG CADDES 422, CAKMAK, ISTANBUL, 34775
TEBUTRIS618
IBRAHI KARAOGLANOGLU CAD 111A/1, ISTANBUL, 34418
TEBUTRIS625
MANAS BULVAR 20/A, ADALET, IZMIR, 35530
TEBUTRIS627
DIKMEN CADDESI 260/15, DIKMEN, ANKARA, 06460
TEBUTRIS634
GAZIPASA CA 31, MESRUTIYET, ZONGULDAK, 67030
TEBUTRIS637
B2 BLOK SITESI GURPINAR YOLU, ISTANBUL, 34500
TEBUTRIS642
MERKEZ DR AHMET ALKAN CADDESI NO, OSMANIYE, 80010
TEBUTRIS643
CUMHURIYET CADDESI NO:77/B, GAZI, KUTAHYA, 43050
TEBUTRIS651
MERKEZ KABE-I GAZIOSMANPASA, TOKAT, 63030
TEBUTRIS652
MERSIN TOPTANCILAR SITESI E BLOK, MERSIN, 33020
TEBUTRIS654
UFUK PLAZA HADIMKOY YOL CADDESI, ISTANBUL, 34500
TEBUTRIS656
ATATURK CADD 260, TURLUBAS, ADANA, 01960
TEBUTRIS657
ANKARA CADDE 5, CUMHURIYET, ANKARA, 06900
TEBUTRIS659
AYDIN CADDESI 13 A, KONAK, AYDIN, 09200
TEBUTRIS660
ATATURK CADDE 27, AKCAALI MAHALLESI, BALIKESIR, 10900
TEBUTRIS664
SEKINE EVREN CADDESI NO:87, MANISA, 45600
TEBUTRIS665
OZLER IS HANI KARSISI MENTESE, MUGLA, 48200
TEBUTRIS668
M.KEMAL HOTAMAROGLU SOKAK NO: 2, KIRSEHIR, 40200
TEBUTRIS670
MERMER APT, ANKARA, 06200
TEBUTRIS671
HUKUMET BLVR 26, BAHCELIEVLER, SIIRT, 56100
TEBUTRIS672
ATATURK BU D-E-F 24, MANSURDEDE, KARAMAN, 70200
TEBUTRIS673
CARSAMBA PAZARI CADDESI, CANKIRI, 18100
TEBUTRIS674
HALK CADDES 47/1, BARBAROS, ISTANBUL, 34746
TEBUTRIS677
HAMAM CADDESI 5, KIRTEPE, BARTIN, 74100
TEBUTRIS678
MERKEZ IBRAHIM BOZYEL CAD, IGDIR, 76103
TEBUTRIS681
SIMSEK CENTER BLOK CUMHURIYET BUL, TATVAN, 13200
TEBUTRIS682
PLATIN TOWER SOGUTOZU MAH, ANKARA, 06510
TEBUTRIS684
TEB BLOK CUMHURIYET 6 CAD, DENIZLI, 20600
TEBUTRIS686
ISMET INONU CADDESI 67, YENI, BILECIK, 11300
TEBUTRIS687
MUSTAFA KEMAL PASA CADDESI, AMASYA, 05100
TEBUTRIS688
INONU BULVARI 20, MUKADDEM, MERSIN, 33940
TEBUTRIS689
ATATURK CADDESI 46, SAVRUN, OSMANIYE, 80760
TEBUTRIS690
ATATURK CADDESI 63A, BUYUK, MALATYA, 44210
TEBUTRIS691
MERKEZ SAKARYA CAD 13B, MEYDANKAPI, SINOP, 57010
TEBUTRIS692
INONU CADDESI 101/A-E, YALIKAVAK, MUGLA, 48990
TEBUTRIS694
MERKEZ ATATURK CAD 16/B, KARASOKU, NEVSEHIR, 50100
TEBUTRIS696
UGUR MUMCU CADDESI NO:96, KOZAGAC, IZMIR, 35390
TEBUTRIS697
PARK OTEL SOK 10, ERTUGRUL, IZMIR, 35700
TEBUTRIS698
AKKUS NIKSAR CADDESI NO:6/A, ORDU, 52300
TEBUTRIS699
ISTANBUL CADDESI 30/32, ISTANBUL, 34050
TEBUTRIS702
ALPARSLAN TURKES BULVARI NO: 561A, MERSIN, 33730
TEBUTRIS703
MITHATPASA CAD 277-279, CAMTEPE, IZMIR, 35320
TEBUTRIS704
YESILIRMAK CADDESI 34/2, ANTALYA, 07260
TEBUTRIS708
ADANA CEVREYOLU CADDESI 26B-1, KONYA, 42050
TEBUTRIS709
INONU CADDESI, IC KAPI NO:40 NO:1, MUGLA, 48850
TEBUTRIS713
AHMET PASA 31-B-C-D-E, SAHABIYE, KAYSERI, 38010
TEBUTRIS714
ATATURK BULVARI CADDESI NO:151, BALIKESIR, 10400
TEBUTRIS716
NATO YOLU CADDESI, 294.SOKAK, ANKARA, 06620
TEBUTRIS721
NECIP FAZIL BULVARI 7-9, UMRANIYE, ISTANBUL, 34773
TEBUTRIS722
ISTASYON CADDESI NO:467/A, KOCAELI, 41700
TEBUTRIS725
FEVZI PASA CAD 23A, MITHATPASA, IZMIR, 35840
TEBUTRIS730
HURRIYET CA 23A, CAMIATIK, TEKIRDAG, 59300
TEBUTRIS731
CUMHURIYET CADDES 71A, CAY, YOZGAT, 66700
TEBUTRIS732
AKDENIZ UNV. DUMLUPINAR BLV.OLBIA, ANTALYA, 07058
TEBUTRIS734
BANKALAR VE CARSI MERKEZI, KOCAELI, 41480
TEBUTRIS735
MEHMET YAVAS NO:83A, HAMITABAT, AYDIN, 09500
TEBUTRIS745
KAPI:2 E5 KARAYOLU 76/13 IC, EDIRNE, 22030
TEBUTRIS746
ATATURK BU 48/A-B, DOGANCI, MERSIN, 33600
TEBUTRIS752
ELVAN BEY 17 A, CAMIKEBIR, SAKARYA, 54700
TEBUTRIS753
MITHATPASA CAD 285, 1E, KORUTURK, IZMIR, 35330
TEBUTRIS754
UNIVERSITE CADDESI NO:9/47A, KAZIM, IZMIR, 35100
TEBUTRIS755
SEHIT ER YUKSEL 4/1-2, YENIDOGAN, AFYON, 03600
TEBUTRIS763
CUMHURI, CADDESI BELEDIYE IS, KAYSERI, 38400
TEBUTRIS782
UGUR MUMCU BLV. 237, KUZEYTEPE MAH, ANTAKYA, 31030
TEBUTRIS784
DAVRAZ MAH CADDE 104, NO:74/1, IC, ISPARTA, 32300
TEBUTRIS787
TEB SITESI, TEB BLOK IZMIR BUL, DENIZLI, 20010
TEBUTRIS788
TEB BLOK HALK CADDESI NO:47, ISTANBUL, 34746
TEBUTRIS789
EKONOMI BANKASI BLOK YENER SOK, ISTANBUL, 34349
TEBUTRIS790
UNIVERSITESI 1.CADDE NO:326/2A, BURSA, 16010
TEBUTRIS791
VISNELIK MAHALLESI.VALI ALI FUAT, ESKISEHIR, 26040
TEBUTRIS792
ANKARA ASFALTI CADDESI IC KAPI NO, IZMIR, 35170
TEBUTRIS793
ANADOLU HAYAT SIGORTA BINASI, MERSIN, 33010
TEBUTRIS795
YIL BULVARI 100, FLOOR NO:9, OSTIM, ANKARA, 06374
TEBUTRIS929
TEB KAMPUS C VE D BLOK SOKULLU CAD, ISTANBUL, 34768
TEBUTRIS930
C BLOK SOKULLU CAD 7A, FLOOR 3, ISTANBUL, 34768
TEBUTRIS931
TEB KAMPUS C VE D BLOK SOKULLU, ISTANBUL, 34768
TEBUTRISCMD
TEB KAMPUS C VE D BLOK SOKULLU, ISTANBUL, 34768
TEBUTRISSUK
TEB KAMPUS C VE D BLOK SOKULLU, ISTANBUL, 34768
TEBUTRISVOS
SOKULLU CADDESI 7A-7B, SARAY, ISTANBUL, 34768
TEBUTRISXXX
SOKULLU CADDESI 7, INKILAP, ISTANBUL, 34768
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