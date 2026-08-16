TCZBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZIRAAT BANK (MOSCOW)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZIRAAT BANK (MOSCOW)

Adresa pobočky

MARKSISTSKAYA ST. 16

Kód pobočky

TCZBRUMMXXX

Název banky

ZIRAAT BANK (MOSCOW)

Město

MOSCOW

TCZBRUMMXXX

Banka ZIRAAT BANK (MOSCOW) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ZIRAAT BANK (MOSCOW)

Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIRAAT BANK (MOSCOW).

Pobočky ZIRAAT BANK (MOSCOW)

TCZBRUMMXXX

MARKSISTSKAYA ST. 16, MOSCOW, 109147

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.