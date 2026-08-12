TCZBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S.

Adresa pobočky

AL-WAZERIAH

Kód pobočky

TCZBIQBAXXX

Název banky

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S.

Město

BAGHDAD

TCZBIQBAXXX

Banka TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S.

Najděte kódy Swift různých poboček banky TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S..

Pobočky TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S.

TCZBIQBAERB

60 METER STREET, ERBIL, 44001

TCZBIQBAXXX

AL-WAZERIAH, BAGHDAD, 22414

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.