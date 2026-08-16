TCBBTWTH062
Detaily kódu BIC/Swift banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
Detaily kódu Swift
Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.
TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
266 CHUNGSHAN RD
TCBBTWTH062
TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
CHANGHUA
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S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
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Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD..
Pobočky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
TCBBTWTH010
87 MIN-CHUAN ROAD, TAICHUNG, 403
TCBBTWTH015
369 KONG YI RD, WEST DISTRICT, TAICHUNG, 403
TCBBTWTH022
663 WU CHUAN W RD, SEC 2, NANTUN, TAICHUNG, 408
TCBBTWTH038
999 ZHONGQING RD, TAICHUNG, 428
TCBBTWTH042
42 JIANGGONG RD, DAJIA DISTRICT, TAICHUNG, 408
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.