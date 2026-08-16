TACBTWTP535

Detaily kódu BIC/Swift banky TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD

Adresa pobočky

FLOOR 1, 2 BAOCIAO ROAD

Kód pobočky

TACBTWTP535

Název banky

TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD

Město

NEW TAIPEI

TACBTWTP535

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD.

Pobočky TAIWAN COOPERATIVE BANK LTD

TACBTWTP002

77 GUANCIAN RD, JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI, 100

TACBTWTP003

77 KUNMING ST, WANHUA DISTRICT, TAIPEI, 108

TACBTWTP004

301 NANJING W. RD, TAIPEI, 103

TACBTWTP010

17 JHENGYI S. RD, NEW TAIPEI, 241

TACBTWTP011

20 WUNHUA RD, BANQIAO, NEW TAIPEI, 220

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.