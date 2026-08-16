SYSMYESAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE
Detaily kódu Swift
SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE
SHEBA STREET
SYSMYESAXXX
SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE
MARIB
Banka SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE
Najděte kódy Swift různých poboček banky SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE.
Pobočky SHARQ YEMENI BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.