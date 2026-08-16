SWAZSZMBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF ESWATINI

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF ESWATINI

Adresa pobočky

MAHLOKOHLA STREET

Kód pobočky

SWAZSZMBXXX

Název banky

CENTRAL BANK OF ESWATINI

Město

MBABANE

SWAZSZMBXXX

Banka CENTRAL BANK OF ESWATINI není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF ESWATINI

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF ESWATINI.

Pobočky CENTRAL BANK OF ESWATINI

SWAZSZMBXXX

MAHLOKOHLA STREET, MBABANE, H100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.