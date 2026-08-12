SUCIIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SUMER COMMERCIAL BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SUMER COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

16 KHALED BIN AL- WALEED STREET

Kód pobočky

SUCIIQBAXXX

Název banky

SUMER COMMERCIAL BANK

Město

BAGHDAD

SUCIIQBAXXX

Banka SUMER COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SUMER COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SUMER COMMERCIAL BANK.

Pobočky SUMER COMMERCIAL BANK

SUCIIQBAXXX

16 KHALED BIN AL- WALEED STREET, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.