STBLZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TN CYBERTECH BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TN CYBERTECH BANK LIMITED

Adresa pobočky

LIVINGSTONE HOUSE 79 OLIVER TAMBO

Kód pobočky

STBLZWHXXXX

Název banky

TN CYBERTECH BANK LIMITED

Město

HARARE

STBLZWHXXXX

Banka TN CYBERTECH BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TN CYBERTECH BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky TN CYBERTECH BANK LIMITED.

Pobočky TN CYBERTECH BANK LIMITED

STBLZWHXXXX

LIVINGSTONE HOUSE 79 OLIVER TAMBO, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.