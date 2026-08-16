STAJRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Adresa pobočky

KRASNOFLOTSKAYA 88A

Kód pobočky

STAJRU22XXX

Název banky

BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Město

STAVROPOL

STAJRU22XXX

Banka BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.

Pobočky BANK STAVR PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

STAJRU22XXX

KRASNOFLOTSKAYA 88A, STAVROPOL, 355041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.