SRUDMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK

Adresa pobočky

66-7 MERCHANT RD, PANSODAN ST

Kód pobočky

SRUDMMMYXXX

Název banky

SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK

Město

YANGON

SRUDMMMYXXX

Banka SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK.

Pobočky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK

SRUDMMMYXXX

66-7 MERCHANT RD, PANSODAN ST, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.