SRUDMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK
Detaily kódu Swift
SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK
66-7 MERCHANT RD, PANSODAN ST
SRUDMMMYXXX
SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK
YANGON
Banka SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK.
Pobočky SHWE RURAL AND URBAN DEVELOPMENT BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.