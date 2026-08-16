SPRCRU2PXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED
Detaily kódu Swift
PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED
3RD LINE OF VASILYEVSKY ISLAND
SPRCRU2PXXX
PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED
ST. PETERSBURG
Banka PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED.
Pobočky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.