SPRCRU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED

Adresa pobočky

3RD LINE OF VASILYEVSKY ISLAND

Kód pobočky

SPRCRU2PXXX

Název banky

PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED

Město

ST. PETERSBURG

SPRCRU2PXXX

Banka PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED.

Pobočky PETERSBURG SETTLEMENT CENTER LIMITED

SPRCRU2PXXX

3RD LINE OF VASILYEVSKY ISLAND, ST. PETERSBURG, 199178

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.