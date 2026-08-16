SOTOTGTLXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE DES POSTES DU TOGO

Adresa pobočky

23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY

Kód pobočky

SOTOTGTLXXX

Název banky

SOCIETE DES POSTES DU TOGO

Město

LOME

SOTOTGTLXXX

Banka SOCIETE DES POSTES DU TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO.

Pobočky SOCIETE DES POSTES DU TOGO

SOTOTGT1XXX

23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY, LOME, 2626

SOTOTGTLXXX

23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY, LOME, 2626

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.