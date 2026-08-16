SOTOTGTLXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Detaily kódu Swift
SOCIETE DES POSTES DU TOGO
23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY
SOTOTGTLXXX
SOCIETE DES POSTES DU TOGO
LOME
Banka SOCIETE DES POSTES DU TOGO není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE DES POSTES DU TOGO.
Pobočky SOCIETE DES POSTES DU TOGO
SOTOTGT1XXX
23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY, LOME, 2626
SOTOTGTLXXX
23 AVENUE NICOLAS GRUNITZKY, LOME, 2626
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.