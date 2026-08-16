SOGETGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO

Adresa pobočky

2983 AVENUE DE LA LIBERATION

Kód pobočky

SOGETGTGXXX

Název banky

SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO

Město

LOME

SOGETGTGXXX

Banka SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO.

Pobočky SOCIETE GENERALE BENIN SUCCURSALE DU TOGO

SOGETGTGXXX

2983 AVENUE DE LA LIBERATION, LOME, 5012

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.