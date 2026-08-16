SNRIRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

PER LYALIN 9

Kód pobočky

SNRIRUMMXXX

Název banky

CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

SNRIRUMMXXX

Banka CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY COMPANY)

SNRIRUMMXXX

PER LYALIN 9, MOSCOW, 101000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.