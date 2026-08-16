SMBCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK

Adresa pobočky

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10

Kód pobočky

SMBCRUMMXXX

Název banky

JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK

Město

MOSCOW

SMBCRUMMXXX

Banka JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK.

Pobočky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK

SMBCRUMMXXX

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.