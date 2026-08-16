SMBCRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK
Detaily kódu Swift
JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK
PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10
SMBCRUMMXXX
JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK
MOSCOW
Banka JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK.
Pobočky JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.