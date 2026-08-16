SLDRRU3SXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC CB SOLIDARNOST

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC CB SOLIDARNOST

Adresa pobočky

PROEZD GEORGIYA MITIREVA 11

Kód pobočky

SLDRRU3SXXX

Název banky

JSC CB SOLIDARNOST

Město

SAMARA

SLDRRU3SXXX

Banka JSC CB SOLIDARNOST není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC CB SOLIDARNOST

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC CB SOLIDARNOST.

Pobočky JSC CB SOLIDARNOST

SLDRRU3SXXX

PROEZD GEORGIYA MITIREVA 11, SAMARA, 443079

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.