SLDBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC SOLID BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC SOLID BANK

Adresa pobočky

ALEUTKSKAYA ST. 33

Kód pobočky

SLDBRUMMXXX

Název banky

JSC SOLID BANK

Město

MOSCOW

SLDBRUMMXXX

Banka JSC SOLID BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC SOLID BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC SOLID BANK.

Pobočky JSC SOLID BANK

SLDBRUMMXXX

ALEUTKSKAYA ST. 33, MOSCOW, 125284

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.