SLABRU2VXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK

Adresa pobočky

UL. CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12

Kód pobočky

SLABRU2VXXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK

Město

VELIKY NOVGOROD

SLABRU2VXXX

Banka JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK

SLABRU21XXX

CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12 - VELIKIY, VELIKIY NOVGOROD, 173004

SLABRU2VXXX

UL. CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12, VELIKY NOVGOROD, 173004

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.