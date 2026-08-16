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Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'
KEDROVA 5A 5A
SJSMRUMMXXX
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'
MOSCOW
Banka JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.