SIABTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE

Adresa pobočky

14 AVENUE SYLVANUS OLYMPIO

Kód pobočky

SIABTGTGXXX

Název banky

SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE

Město

LOME

SIABTGTGXXX

Banka SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE

Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE.

Pobočky SOCIETE INTER-AFRICAINE DE BANQUE

SIABTGTGXXX

14 AVENUE SYLVANUS OLYMPIO, LOME, 4874

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.