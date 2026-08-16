SHBKMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH)

Adresa pobočky

FLOOR 10, TOWER 1 MYANMAR CENTRE

Kód pobočky

SHBKMMMYXXX

Název banky

SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH)

Město

YANGON

SHBKMMMYXXX

Banka SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH).

Pobočky SHINHAN BANK CO., LTD. (YANGON BRANCH)

SHBKMMMYXXX

FLOOR 10, TOWER 1 MYANMAR CENTRE, YANGON, 11201

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.