SGUBRU5SDU1

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Adresa pobočky

KUKUEVITSKOGO STREET 19 - SURGUT

Kód pobočky

SGUBRU5SDU1

Název banky

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Město

SURGUT

SGUBRU5SDU1

Banka JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

SGUBRU5S052

ANANEVSKIY PEREULOK, MOSCOW, 103045

SGUBRU5S053

SAKKO 11, TYUMEN, 625002

SGUBRU5S054

MIRA STREET 41 - KHANTY-MANSIYSK, KHANTY-MANSIYSK, 628007

SGUBRU5SDU1

KUKUEVITSKOGO STREET 19 - SURGUT, SURGUT, 628400

SGUBRU5SXXX

KUKUEVICKOGO UL. 19 - SURGUT, SURGUT, 628404

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.