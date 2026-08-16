SGUBRU5S053
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
SAKKO 11
SGUBRU5S053
JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
TYUMEN
Banka JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK.
Pobočky JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
SGUBRU5S052
ANANEVSKIY PEREULOK, MOSCOW, 103045
SGUBRU5S053
SAKKO 11, TYUMEN, 625002
SGUBRU5S054
MIRA STREET 41 - KHANTY-MANSIYSK, KHANTY-MANSIYSK, 628007
SGUBRU5SDU1
KUKUEVITSKOGO STREET 19 - SURGUT, SURGUT, 628400
SGUBRU5SXXX
KUKUEVICKOGO UL. 19 - SURGUT, SURGUT, 628404
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.