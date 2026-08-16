SEZARUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK 'SERVICE RESERVE'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK 'SERVICE RESERVE'

Adresa pobočky

SADOVAYA-CHERNOGRYAZSKAYA ST. 22

Kód pobočky

SEZARUM2XXX

Název banky

BANK 'SERVICE RESERVE'

Město

MOSCOW

SEZARUM2XXX

Banka BANK 'SERVICE RESERVE' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK 'SERVICE RESERVE'

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK 'SERVICE RESERVE'.

Pobočky BANK 'SERVICE RESERVE'

SEZARUM2XXX

SADOVAYA-CHERNOGRYAZSKAYA ST. 22, MOSCOW, 101000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.