SECTRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA

Adresa pobočky

DVINTSEV STREET 12

Kód pobočky

SECTRU21XXX

Název banky

SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA

Město

MOSCOW

SECTRU21XXX

Banka SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA.

Pobočky SAMSUNG R AND D INSTITUTE RUSSIA

SECTRU21XXX

DVINTSEV STREET 12, MOSCOW, 127018

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.