SDSBSZMBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK

Adresa pobočky

UMLUNGUZIWENDLOVU BUILDING

Kód pobočky

SDSBSZMBXXX

Název banky

ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK

Město

MBABANE

SDSBSZMBXXX

Banka ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK.

Pobočky ESWATINI DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK

SDSBSZMBXXX

UMLUNGUZIWENDLOVU BUILDING, MBABANE, H100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.