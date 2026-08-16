SDCGRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OOO 'SDK 'GARANT'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OOO 'SDK 'GARANT'

Adresa pobočky

KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 8

Kód pobočky

SDCGRUMMXXX

Název banky

OOO 'SDK 'GARANT'

Město

MOSCOW

SDCGRUMMXXX

Banka OOO 'SDK 'GARANT' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OOO 'SDK 'GARANT'

Najděte kódy Swift různých poboček banky OOO 'SDK 'GARANT'.

Pobočky OOO 'SDK 'GARANT'

SDCGRUMMXXX

KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 8, MOSCOW, 123100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.