SCBLIQBDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH

Adresa pobočky

32,PT 77/5,77/9 ARASSAT

Kód pobočky

SCBLIQBDXXX

Název banky

STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH

Město

BAGHDAD

SCBLIQBDXXX

Banka STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH.

Pobočky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH

SCBLIQBDXXX

32,PT 77/5,77/9 ARASSAT, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.