SCBLIQBDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH
Detaily kódu Swift
STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH
32,PT 77/5,77/9 ARASSAT
SCBLIQBDXXX
STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH
BAGHDAD
Banka STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH.
Pobočky STANDARD CHARTERED BANK IRAQ BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.