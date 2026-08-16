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Detaily kódu BIC/Swift banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN
Detaily kódu Swift
SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN
ARWA STREET
SBYBYESAXXX
SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN
ADEN
Banka SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN
Najděte kódy Swift různých poboček banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN.
Pobočky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.