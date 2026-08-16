SBYBYESAADN

Detaily kódu BIC/Swift banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN

Adresa pobočky

QUEEN ARWA STREET

Kód pobočky

SBYBYESAADN

Název banky

SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN

Město

ADEN

SBYBYESAADN

Banka SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN

Najděte kódy Swift různých poboček banky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN.

Pobočky SHAMIL BANK OF YEMEN AND BAHRAIN

SBYBYESAADN

QUEEN ARWA STREET, ADEN

SBYBYESAMUK

MAY STR 22, MUKALLA

SBYBYESAXXX

ARWA STREET, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.