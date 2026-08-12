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STATE BANK OF INDIA
173
STATE BANK OF INDIA
KANPUR
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Kódy Swift banky STATE BANK OF INDIA
Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE BANK OF INDIA.
Pobočky STATE BANK OF INDIA
SBININBB101
MUMBAI, 400001
SBININBB102
NEW DELHI
SBININBB103
WORLD TRADE CENTRE, MUMBAI, 400005
SBININBB104
NEW DELHI
SBININBB105
CHENNAI
SBININBB106
TATA CENTRE, KOLKATA, 700071
SBININBB107
BACKBAY RECLAMATION, MUMBAI, 400005
SBININBB108
24, PARK STREET, KOLKATA, 700016
SBININBB109
MUMBAI, 400001
SBININBB110
MUMBAI, 400001
SBININBB111
MUMBAI, 400001
SBININBB112
BENGALURU
SBININBB113
KRISHI BHAVAN, BENGALURU, 560002
SBININBB114
FLOOR 1, AHMEDABAD, 380001
SBININBB115
FLOOR 2, TRIDENT COMPLEX, VADODARA, 390007
SBININBB116
RESIDENCY PLAZA, BENGALURU, 560025
SBININBB117
BHOPAL, 462001
SBININBB119
IDCOL BUILDING, BHUBANESWAR, 751009
SBININBB120
18TH JUNE ROAD, NEAR JUNTA HOUSE, PANAJI, 403001
SBININBB121
GOLDEN TOWER, LUDHIANA, 141003
SBININBB122
BANK STREET, HYDERABAD, 500195
SBININBB123
9-1-67, G.T. ROAD, VISAKHAPATNAM, 530013
SBININBB124
THE MALL, KANPUR, 208001
SBININBB125
NEAR VARUNA BRIDGE, VARANASI, 221002
SBININBB126
BOMBAY MUTUAL BUILDING, CHENNAI, 600001
SBININBB127
103, ANNA SALAI, CHENNAI, 600002
SBININBB129
TIRUPPUR, 641604
SBININBB130
CHENNAI
SBININBB131
THIRUVANANTHAPURAM
SBININBB132
VIJAYA BUILDING, NEW DELHI, 110001
SBININBB133
CHIPITOLA, AGRA, 282001
SBININBB134
2ND AND 3RD FLOOR, JUBILEE HILLS, HYDERABAD, 500033
SBININBB135
AHMEDABAD
SBININBB136
WORLD TRADE CENTRE, MUMBAI, 400005
SBININBB137
ROURKELA
SBININBB138
FLOOR 3, JEEVAN SUDHA, KOLKATA, 700071
SBININBB139
LA MARTINIERE COMPLEX, KOLKATA, 700071
SBININBB141
FLOOR 3, SCO 43-48, CHANDIGARH, 160017
SBININBB142
G T ROAD, PANIPAT
SBININBB143
A.B. ROAD, NEAR G.P.O, INDORE, 452001
SBININBB144
1109/1, 6-3, RAJ BHAVAN ROAD, HYDERABAD, 500482
SBININBB145
VISAKHAPATNAM
SBININBB146
BUNDER ROAD, MANGALORE, 575001
SBININBB147
BENGALURU
SBININBB148
CHENNAI
SBININBB149
TRIVANDRUM ROAD, NEAR HEAD POST, KOLLAM, 691001
SBININBB150
FLOOR 2, ARCADE, WTC, MUMBAI, 400005
SBININBB151
SAMACHAR MARG, MUMBAI, 400023
SBININBB152
TARA CHAMBERS NEAR MARIYAI POLICE, PUNE, 411003
SBININBB154
SANGANERI GAGE, JAIPUR, 302001
SBININBB155
CANTONMENT, DEHRADUN, 248003
SBININBB156
WEST GANDHI MAIDAN, PATNA, 800001
SBININBB157
MOTI MAHAL MARG, LUCKNOW, 226001
SBININBB158
B-13, SARVODAYA NAGAR, KANPUR, 208005
SBININBB159
GUWAHATI
SBININBB160
DELHI
SBININBB161
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, MUMBAI, 400096
SBININBB162
FLOOR 1, NEVILLE HOUSE, MUMBAI, 400001
SBININBB163
LUDHIANA
SBININBB165
VADODARA
SBININBB167
MORADABAD, 244001
SBININBB168
VARANASI, BHADOHI, 221001
SBININBB169
STATE BANK ROAD, BENGALURU, 560001
SBININBB170
MRN SIGNATURE 7, VISHWAMANAVA, MYSORE, 570009
SBININBB171
RACE COURSE ROAD, BENGALURU
SBININBB173
KANPUR
SBININBB174
CHENNAI
SBININBB175
FLOOR 2, ICI BUILDING, KOLKATA, 700071
SBININBB176
31, OFF MAHAKALI CAVES ROAD, MAHAL, MUMBAI, 400093
SBININBB177
BENGALURU
SBININBB178
GWALIOR
SBININBB180
COIMBATORE
SBININBB181
GUNTUR
SBININBB182
146/168, JAJMAU, KANPUR, 208010
SBININBB183
11, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI, 110001
SBININBB186
JALANDHAR
SBININBB187
KARNAL
SBININBB188
CHANDIGARH
SBININBB189
HISAR
SBININBB190
TIRUCHIRAPALLI
SBININBB191
NEHRU PLACE, NEW DELHI
SBININBB192
PEENYA INDUSTRIAL ESTATE, BENGALURU
SBININBB193
RAIPUR, RAIPUR, 492001
SBININBB195
NAGPUR
SBININBB196
CHURCHGATE, MUMBAI, 400020
SBININBB197
ANDHERI EAST, MUMBAI, 400069
SBININBB198
MALAD WEST, MUMBAI, 400064
SBININBB200
PUNE
SBININBB202
BHARUCH
SBININBB203
VATWA INDUSTRIAL ESTATE, AHMEDABAD
SBININBB206
SURAT
SBININBB207
ANAND
SBININBB208
BHAVNAGAR
SBININBB209
AHMEDABAD
SBININBB212
MADURAI, 625001
SBININBB213
HYDERABAD
SBININBB214
HITECH CITY, HYDERABAD
SBININBB216
MAHARAJPUR, 209402
SBININBB217
CIVIL LINES, LUDHIANA
SBININBB218
DECCAN GYMKHANA, PUNE
SBININBB219
AHMEDABAD
SBININBB221
ALIGARH
SBININBB222
SAIFABAD, HYDERABAD, 500004
SBININBB223
BENGALURU
SBININBB224
BENGALURU
SBININBB225
HARIDWAR
SBININBB226
WALAJAPET
SBININBB227
FLOOR 1, GUINDY, 600032
SBININBB228
PONDICHERRY
SBININBB229
MORMUGAO, 403803
SBININBB230
ELECTRONIC CITY, BENGALURU
SBININBB231
WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI, 110052
SBININBB232
NOIDA
SBININBB233
NARAINA, NEW DELHI
SBININBB234
NOIDA
SBININBB235
JAIPUR
SBININBB236
THANE
SBININBB237
JALGAON
SBININBB238
PUNE
SBININBB240
BENGALURU
SBININBB241
SATNA
SBININBB242
JAMMU
SBININBB244
ERODE
SBININBB245
ERNAKULAM
SBININBB246
TIRUCHIRAPALLI
SBININBB247
ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE, ANKLESHWAR
SBININBB248
OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI
SBININBB249
MUMBAI, 400001
SBININBB251
SIBSAGAR
SBININBB254
SURAT
SBININBB255
GANDHINAGAR
SBININBB257
MAKARPURA IND. EST, VADODARA
SBININBB260
SURAT
SBININBB262
ITI ANC IND EST, MAHADEVAPURA, BENGALURU
SBININBB263
BELAGAVI
SBININBB264
HUBBALLI
SBININBB265
P.V.S.CENTENARY BUILDING, MANGALORE, 575003
SBININBB266
PARWAZ PLAZA, HOSPET, 583201
SBININBB267
INDORE
SBININBB268
T.T. NAGAR, BHOPAL
SBININBB269
BALASORE INDUSTRIAL ESTATE, BALASORE
SBININBB270
KHORDHA, BHUBANESWAR, 751001
SBININBB271
CUTTACK
SBININBB272
SAMBALPUR
SBININBB273
SUNABEDA
SBININBB274
AMRITSAR
SBININBB276
CIVIL LINES, LUDHIANA
SBININBB277
DHARAMSHALA
SBININBB278
HOSHIARPUR
SBININBB279
JALANDHAR
SBININBB280
LEH
SBININBB282
RAILWAY ROAD, NAWANSHAHR, 144514
SBININBB283
CHANDIGARH
SBININBB285
PARWANOO
SBININBB287
SCB INDUSTRIAL AREA, JALANDHAR
SBININBB288
SIMLA
SBININBB290
SRINAGAR
SBININBB291
5, SARDAR PATEL ROAD, CHENNAI, 600020
SBININBB292
86 A AND B II, AMBATTUR INDUSTRIAL, CHENNAI, 600058
SBININBB293
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SBININBB294
COIMBATORE
SBININBB295
RAJAPALAYAM
SBININBB296
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SBININBB297
CHENNAI
SBININBB298
CHENNAI
SBININBB300
SALEM STEEL PLANT CAMPUS, SALEM
SBININBB301
CHENNAI
SBININBB303
SHILLONG
SBININBB304
BALANAGAR, HYDERABAD
SBININBB306
CHANDRAYANA GUTTA, HYDERABAD
SBININBB308
KAKINADA
SBININBB310
HYDERABAD
SBININBB311
ELURU
SBININBB312
HAL CAMPUS, HYDERABAD
SBININBB313
MACHILIPATNAM, ANDHRA PRADESH, MACHILIPATNAM, 521001
SBININBB315
HYDERABAD
SBININBB316
HYDERABAD
SBININBB317
VIJAYAWADA
SBININBB318
APP MILLS CAMPUS, RAJAHMUNDRY
SBININBB319
PUTTAPARTHI
SBININBB321
SECUNDERABAD
SBININBB323
SRIHARIKOTA
SBININBB324
TIRUPATI
SBININBB326
VISAKHAPATNAM
SBININBB327
YELLA REDDY GUDA, HYDERABAD
SBININBB328
BALLYGUNGE, KOLKATA
SBININBB330
BALLYGUNGE, KOLKATA
SBININBB331
HOWRAH
SBININBB334
KOLKATA
SBININBB335
SILIGURI
SBININBB337
DURGAPUR
SBININBB338
GANGTOK
SBININBB339
KHARAGPUR
SBININBB340
KOLKATA
SBININBB345
LUCKNOW
SBININBB354
ANDHERI WEST, MUMBAI, 400058
SBININBB355
DADAR, MUMBAI, 400014
SBININBB356
VILE PARLE EAST, MUMBAI, 400057
SBININBB358
NAGPUR
SBININBB359
AURANGABAD
SBININBB360
JOGESHWARI WEST, MUMBAI, 400102
SBININBB361
KANDIVLI INDUST. EST, MUMBAI, 400067
SBININBB362
KONKAN BHAVAN, NAVI MUMBAI
SBININBB364
NARIMAN POINT, MUMBAI, 400021
SBININBB366
PANAJI
SBININBB367
HORNIMAN CIRCLE, MUMBAI, 400023
SBININBB368
SATPUR INDUST. ESTATE, NASHIK
SBININBB369
UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA, KOLHAPUR
SBININBB370
WORLI NORTH, MUMBAI, 400018
SBININBB372
AJMER
SBININBB375
GURUGRAM, GURUGRAM, 122001
SBININBB376
JODHPUR
SBININBB377
MEERUT, 250001
SBININBB378
23, NAJAF GARH ROAD, NEW DELHI, 110015
SBININBB379
UDAIPUR
SBININBB380
DEHRADUN
SBININBB382
RING ROAD, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI
SBININBB383
FARIDABAD
SBININBB385
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SBININBB386
JAMSHEDPUR
SBININBB387
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SBININBB393
KANNUR
SBININBB394
ERNAKULAM
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ERNAKULAM
SBININBB397
PALAKKAD
SBININBB398
THIRUVANANTHAPURAM
SBININBB399
COCHIN SHIPYARD, KOCHI
SBININBB401
THRISSUR
SBININBB402
KOCHI
SBININBB403
VADODARA
SBININBB405
ATUL, 396020
SBININBB408
RAJKOT
SBININBB410
GUJARAT UNIVERSITY, AHMEDABAD
SBININBB412
AHMEDABAD
SBININBB417
AHMEDABAD
SBININBB418
BHUJ
SBININBB419
SIDHPUR
SBININBB420
BENGALURU
SBININBB421
BENGALURU
SBININBB422
BENGALURU
SBININBB423
BLOCK II, BENGALURU
SBININBB424
BENGALURU
SBININBB425
IISC CAMPUS, BENGALURU
SBININBB426
INDORE
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LUDHIANA
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SBININBB437
YAMUNANAGAR
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CHANDIGARH
SBININBB446
BAHADURGARH
SBININBB447
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RANIPET
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MADURAI, MADURAI, 625001
SBININBB455
CHENNAI
SBININBB456
NAGERCOIL
SBININBB457
NEYVELI
SBININBB458
PURASAWALKAM, CHENNAI
SBININBB460
KARUR
SBININBB461
BHAVANI, ERODE
SBININBB462
CHENNAI
SBININBB464
THANJAVUR
SBININBB468
TIRUNELVELI
SBININBB469
THOOTHUKUDI
SBININBB472
79, SATTUR ROAD, VIRUDHUNAGAR, 626001
SBININBB473
VELLORE
SBININBB474
AUROVILLE INTL. TOWNSHIP, PONDICHERRY
SBININBB475
CHENNAI
SBININBB476
AGARTALA
SBININBB477
AIZAWL
SBININBB479
DULIAJAN, DIBRUGARH
SBININBB480
IMPHAL
SBININBB481
KARIMGANJ
SBININBB482
NEAR DC OFFICE, KOHIMA, 797001
SBININBB486
THUMBA, THIRUVANANTHAPURAM
SBININBB487
VALIAMALA, THIRUVANANTHAPURAM
SBININBB490
CALCUTTA AIRPORT, KOLKATA
SBININBB492
SHYAMBAZAR, KOLKATA
SBININBB497
GORAKHPUR
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KANPUR
SBININBB500
LUCKNOW
SBININBB504
INDUSTRIAL ESTATE, KANPUR
SBININBB506
NAINITAL
SBININBB507
AHMEDNAGAR
SBININBB508
BARC, MUMBAI, 400085
SBININBB516
D.N. ROAD, MUMBAI, 400001
SBININBB517
GHATKOPAR EAST, MUMBAI, 400077
SBININBB519
IIT, POWAI, MUMBAI, 400076
SBININBB520
LINKING ROAD, MUMBAI, 400050
SBININBB521
MADAME CAMA ROAD, MUMBAI, 400001
SBININBB524
MAPUSA, 403507
SBININBB525
MARGAO, 403601
SBININBB527
NASHIK
SBININBB530
NASHIK
SBININBB531
PANVEL
SBININBB534
RAMDASPETH, NAGPUR
SBININBB535
SANGLI INDUSTRIAL ESTATE, SANGLI
SBININBB536
SANTACRUZ WEST, MUMBAI, 400054
SBININBB541
WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, THANE
SBININBB542
DELHI
SBININBB545
ANSARI NAGAR, NEW DELHI
SBININBB547
IIT, NEW DELHI
SBININBB548
J.L. NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI
SBININBB550
AJMAL KHAN ROAD, NEW DELHI
SBININBB553
KOTA
SBININBB555
GHAZIABAD
SBININBB557
RAILWAY ROAD, SAHARANPUR
SBININBB558
RISHIKESH
SBININBB559
UNIVERSITY OF ROORKEE, ROORKEE
SBININBB561
BOKARO STEEL CITY
SBININBB562
ECIL ROAD, NACHARAM INDUSTRIAL, HYDERABAD, 500076
SBININBB563
A-95, MAYAPURI INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI, 110064
SBININBB564
SHRI GANESH KRIPA, THIRUVANANTHAPURAM, 695014
SBININBB566
STATION ROAD, BALLARI, 583101
SBININBB574
ORIENT PLAZA, HASSAN, 573201
SBININBB576
MANDI GOBINDGARH, 147301
SBININBB582
FLOOR 1, MAFATLAL CHAMBERS, B,C/D, MUMBAI, 400013
SBININBB583
FLOOR 2, BEE KAY TOWER, GUWAHATI, 781006
SBININBB585
RAIGARH, RAIGARH, 496001
SBININBB587
BM APTT 58-8, RAMAKURIVARI STREET, ONGOLE, 523001
SBININBB589
FORTUNE TOWERS, BHUBANESWAR, 751023
SBININBB591
VIRENDRA SMRITI, KANPUR, 208001
SBININBB593
FLOOR 7, C BLOCK, NEW DELHI, 110001
SBININBB594
SAI ROAD, BADDI, SOLAN, 173205
SBININBB596
FLOOR 1, VASAVI COMPLEX, BENGALURU, 560001
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FLOOR 2, LUDHIANA, 141001
SBININBB598
FLOOR 3, AMRT JAYANT BVN NAVJIVAN, AHMEDABAD, 380014
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FLOOR 3, SCO, CHANDIGARH, 160017
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BHAVNAGAR
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SBININBB622
GANDHIDHAM
SBININBB624
CIRCLE CHOWK, JUNAGADH
SBININBB629
BLOCK-VII, NEW DELHI, 110022
SBININBB632
SURAT
SBININBB635
SATTA BAZAR, VERAVAL
SBININBB640
BURNPUR, 703325
SBININBB645
DIAMOND HARBOUR ROAD, JOKA, 700104
SBININBB646
ZONAL OFFICE BUILDING, RAIPUR, 492001
SBININBB647
310, SIPCOT STAFF HSG. COL, HOSUR, 635126
SBININBB648
COTTON EXCHANGE BUILDING, MUMBAI, 400002
SBININBB651
ZODIA AVENUE, LAW GARDEN, AHMEDABAD, 380006
SBININBB652
FLOOR GF, VAPI, 396195
SBININBB655
BHILAI
SBININBB658
VOLTAS HOUSE 23, J.N. HEREDIA, MUMBAI, 400001
SBININBB659
OZONE COMMERCIAL COMPLEX, HYDERABAD, 500082
SBININBB660
FLOOR 3, MANDAVI, VADODARA, 390017
SBININBB663
NEAR VEGETABLE MARKET, OLD, MAHUVA, 364290
SBININBB668
BANK MORE, DHANBAD, 826001
SBININBB671
FLOOR GF, SHIVALIK COMPLEX NEAR, NADIAD, 387001
SBININBB675
SCO-147-149 VII, 147-149, SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR, 160055
SBININBB677
NAHAN ROAD, KALA AMB, 173030
SBININBB679
26-1-52, KANAVARI THOTA,WARD17, GUNTUR, 522004
SBININBB680
STATION ROAD, BARDOLI, 394601
SBININBB682
FLOOR GF, HOTEL BAHIRI RESIDENCY, MUMBAI, 400071
SBININBB683
OPP. AGRASEN CHHATRAWAS, NAGPUR, 440033
SBININBB684
RAHEJA CHAMBERS, MUMBAI, 400021
SBININBB687
KRISHNA NIWAS 63/28, II MAIN ROAD, CHENNAI, 600020
SBININBB694
62 A, MOHAMMAD MANJIL AB ROAD, DEWAS, 455001
SBININBB701
M-94, CANNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI, 110001
SBININBB704
FLOOR 3, ACR TOWERS, BENGALURU, 560032
SBININBB711
KHEL PRASHAL, INDORE, 452003
SBININBB713
FLOOR 2, NEW DELHI, 110001
SBININBB718
STATION ROAD, NEAR D N HIGH SCHOOL, ANAND, 388001
SBININBB719
SHANTI PLAZA, VIJAYAWADA, 520008
SBININBB720
RAILWAY FEEDER ROAD, NELLORE, 524001
SBININBB721
SCO 14, PANCHKULA, 134109
SBININBB723
D.NO. 8-1-8, NEAR CLOCK TOWER,S.D, SECUNDERABAD, 500003
SBININBB724
FLOOR 1, CHENNAI, 600040
SBININBB725
PLOT N, 1-62/1, RD NO. 36, HYDERABAD, 500033
SBININBB726
FLOOR 1, VINAYNAGAR PLAZA, VISAKHAPATNAM, 530003
SBININBB729
M.G. ROAD, NEAR SONY SHOW ROOM, PORBANDAR, 360575
SBININBB731
P.O. TURA, TURA, 794001
SBININBB732
SHOP NO.3, FLOOR GF, SARTHIK II, AHMEDABAD, 380015
SBININBB733
GODREJ MILLENIUM BLDG, PUNE, 411001
SBININBB734
SONA HOUSE, JABALPUR, 482001
SBININBB735
INDUSTRIAL EST, GOVINDPURA, BHOPAL, 462023
SBININBB737
FLOOR GF, NEW DELHI, 110049
SBININBB738
VATIKA FIRST INDIA PLACE, GURUGRAM, 122001
SBININBB741
ROW HOUSE, ADALAJ, 382421
SBININBB745
FLOOR 1, BALAJI METRO COM, VISAKHAPATNAM, 530016
SBININBB746
UNIVERSAL COMPLEX, MEHSANA, 384002
SBININBB747
4, CONVENT ROAD, DEHRADUN, 248001
SBININBB748
OPP SARDARBAG CIRCUIT HOUSE, RAJKOT, 360001
SBININBB752
TRADE HSE BLDG, SURAT, 395002
SBININBB758
PLOT NO 20, SINGARAVELAN STREET, CHENNAI, 603209
SBININBB761
SWARNA REKHA BHAWAN, JAMSHEDPUR, 831013
SBININBB762
IIT CAMP. ODF EST.YEDDUMAILARAM P.O, HYDERABAD, 502202
SBININBB763
16, VIDHANSABHA MARG, LUCKNOW, 226001
SBININBB764
KHEMKA HOUSE 16/80, D-1, BEHIND, KANPUR, 208001
SBININBB765
CORPORATE PARK, JAIPUR, 302006
SBININBB766
A-358, ATTA CHOWK, SECTOR-19, NOIDA, 201301
SBININBB767
KIKKAR BAZAAR, BATHINDA, 150001
SBININBB770
FLOOR GF, MADHUVAN, MANIPAL, 576104
SBININBB771
CORPORATE SEWA PARK, GURUGRAM, 122002
SBININBB775
FLOOR GF, AVIONNE, MUMBAI, 400056
SBININBB776
VARDHMAN PLAZA, DELHI, 110034
SBININBB778
24/90, BIRHANA ROAD, KANPUR, 472001
SBININBB784
NEAR MUNCIPAL GARDEN, MARGAO, 403601
SBININBB786
C.F.S. BUILDING, DHULE, 424006
SBININBB787
SHOPS N, FLOOR GF, GAHLOT MAJESTY, MUMBAI, 400706
SBININBB790
KASHIPUR ROAD, RUDRAPUR, 233153
SBININBB791
RED CROSS BUILDING, MUZAFFARPUR, 842001
SBININBB794
95, AIR BYPASS ROAD, NEW BALAJI, TIRUPATI, 517502
SBININBB796
FLOOR 16, THE CAPITAL, MUMBAI, 400051
SBININBB797
VEERAMACHANENI RESIDENCY 48-10-20, VIJAYAWADA, 520008
SBININBB798
FLOOR 1, PATNA, 800001
SBININBB799
FLOOR 1, TIRUPATI COMPLEX, POLICE, ASANSOL, 713304
SBININBB806
167-B, DADA NAGAR, KANPUR, 208022
SBININBB808
LOKNATH ENCLAVE, BHUBANESWAR, 751003
SBININBB810
DHARMJITH COMPLEX, MORBI, 363641
SBININBB811
SRR HEIGHTS 79-7-18, OLD SOMALAMMA, RAJAHMUNDRY, 533103
SBININBB812
MUNICIPAL BUILDING COMPLEX, KOLKATA, 741235
SBININBB815
FLOOR 6, SAMRIDDHI BHAVAN, BLOCK-A, KOLKATA, 700001
SBININBB818
419, UDYOG SADAN, PATPARGANJ, DELHI, 110091
SBININBB824
FLOOR 4/5, REDFORT CAPITAL, NEW DELHI, 110001
SBININBB825
TTD ROAD, ABOVE JANAPRIYA, NANDYAL, 518501
SBININBB826
D NO: 3-1-99, OPP MULTIPLEX, BHIMAVARAM, 534202
SBININBB828
04, KUTCHERY ROAD, PRAYAGRAJ, 211002
SBININBB830
9, BRABOURNE RD, KOLKATA, 700001
SBININBB832
B1, MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI, 400093
SBININBB834
OFFICE 02, ZONAL FACILI, WING 1, GANDHINAGAR, 382355
SBININBB835
SHRAWAGI TOWER, AKOLA, 444001
SBININBB836
HOTEL AIRWAYS BLDG, MUMBAI, 400086
SBININBB837
DECHAND HOUSE, MUMBAI, 400018
SBININBB839
COURTPETA SQUARE, BERHAMPUR, 760004
SBININBB842
BOVAN'S BUILDING, ANGAMALY P.O, ANGAMALY, 683572
SBININBB843
285, PERIYAKULAM ROAD, SIRUTHOZHIL, THENI, 625531
SBININBB844
SUDAR COMPLEX, SIVAKASI, 626123
SBININBB845
LAL DARWAJA, BHARDA, AHMEDABAD, 380001
SBININBB847
FLOOR 1, COMMERCIAL BR, MUMBAI, 400001
SBININBB848
FLOOR 1, SALEM, 636007
SBININBB849
FLOOR 1, TIRUPPUR, 641601
SBININBB851
FLOOR GF, JAIPUR, 302000
SBININBB852
FLOOR GF, ADMIN OFFICE, BAREILLY, 243001
SBININBB853
FLOOR 1 NATIONAL HIGHWAY BA, MORBI, 363642
SBININBB854
INDIRA NAGAR, LUCKNOW, 226016
SBININBB857
FLOOR 0, SHOURYA BUILDING, NAVSARI, 396445
SBININBB859
FLOOR GR, SBI BUILDING, MIRZAPUR, 231001
SBININBB861
FLOOR 1, SHIMOGA, 577201
SBININBB863
FLOOR 0 PLOT NO 31, OFF MAHAKALI, MUMBAI, 400093
SBININBB865
FLOOR 2, RED CROSS BUILDING, CHENNAI, 600008
SBININBB866
FLOOR 5TH 6-2-915, REAR BLOCK OF, SECUNDERABAD, 500003
SBININBB868
FLOOR 6, MOHAN SINGH PLACE BABA, DELHI, 110001
SBININBB869
FLOOR 8, NAGALAND HOUSE, KOLKATA, 700071
SBININBB870
FLOOR 2, SAMB PARAMSIDDHI COMPLEX, AHMEDABAD, 380007
SBININBB871
FLOOR 1, LHO BUILDING, CHANDIGARH, 160017
SBININBB872
FLOOR 0, RAHEJA CHAMBERS, WING B, MUMBAI, 400021
SBININBB873
FLOOR 1, JEEVANDEEP BUILDING, KOLKATA, 700071
SBININBB874
FLOOR 1, NEW BUS STATION, HYDERABAD, 500027
SBININBB875
FLOOR 0, SBI HOUSE, DELHI, 110005
SBININBB877
FLOOR 1ST, JOYS BUILDING, ERNAKULAM, 682035
SBININBB880
FLOOR 1ST, VALLABH ASHRAM, SURAT, 395001
SBININBB881
FLOOR 1, NOIDA, 201310
SBININBB884
FLOOR 0, SHYAM VATSA, PUNE, 431602
SBININBB885
FLOOR 0, KATARUKA NIWAS, PATNA, 800001
SBININBB886
FLOOR 0, TIRUCHIRAPPALLI, 620001
SBININBB887
FLOOR GRND, PENUKONDA, 515164
SBININBB889
MANAKKATTU BUILDINGS, AROOR, 688534
SBININBB890
MUNICIPAL SHOPPING COMPLEX BLDGS, MUVATTUPUZHA, 686661
SBININBB891
KHASRA NO- 90/4, JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR, 251001
SBININBB892
SEMI CONDUCTOR LABORATORY SECTOR, SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR, 160071
SBININBB893
FLOOR 2ND, TANISHQ BUILDING, KASHIPUR, 244713
SBININBB894
FLOOR 1, ANDOOR BUILDING, THIRUVANANTHAPURAM, 695035
SBININBB895
DDA BUILDING, DELHI, 110019
SBININBB896
NH-2, GAUR KENDRA, MATHURA, 281004
SBININBB897
GROUND FLOOR, HOSUR, 635126
SBININBB898
GROUND FLOOR, TARAWALI KOTHI, LUCKNOW, 226001
SBININBB901
FLOOR 1ST, GERMAN TARA COMPLEX, PITHAMPUR, 454775
SBININBB902
FLOOR GR GAURAV PATH, JUTE MILL, RAIGARH, 496001
SBININBB904
FLOOR 1ST, DSIDC, DELHI, 110041
SBININBB905
UNIT NO. 101-102, FLOOR GR, MUMBAI, 400063
SBININBB906
FLOOR 1ST, 8TH BLOCK NO. 311, NEW, BENGALURU, 560070
SBININBB907
SCO 54-55, SONIPAT, 131028
SBININBB908
JAYKUMARJI PATIL UDYOG BHAWAN, SOLAPUR, 413255
SBININBB909
SAMRIDDHI BHAVAN, BLOCK A, KOLKATA, 700001
SBININBB910
NSL CENTRUM, HYDERABAD, 500085
SBININBB911
UNIT-1, BHUBANESWAR, 751009
SBININBB912
HG 11-12-13, DUMASROAD, SURAT, 395007
SBININBB913
KALANALA CIRCLE, BHAVNAGAR, 364001
SBININBB914
INDUSTRIAL ESTATE,GIDC-1 DOLATPARA, JUNAGADH, 362003
SBININBB915
ABHISHEK BUILDING, VERAVAL, 362269
SBININBB916
FLOOR 1ST, JAIDEV COMPLEX COLLEGE, MEHSANA, 384002
SBININBB917
PLOT NO 80, GIDC ANKLESHWAR, ANKLESHWAR, 393002
SBININBB918
FLOOR 1ST ABOVE SBI AMRELI BRA, AMRELI, 365601
SBININBB919
FLOOR 1ST ABOVE SBI DARBARGADH, MAHUVA, 364290
SBININBB920
SHOP NO 1, ZODIAC SQUIRE, AHMEDABAD, 380054
SBININBB921
SHED NO.A-78/6/3, GANDHINAGAR, 382019
SBININBB922
7TH BLOCK, BENGALURU, 560095
SBININBB923
AGRASEN GATE, NEAR AGRASEN GATE, GONDIA, 441601
SBININBB924
KINGSWAY, NAGPUR, 440001
SBININBB925
GANESH CHOWK, SATARA, 415004
SBININBB926
63, NALINI RANJAN AVENUE, KOLKATA, 700053
SBININBB927
MARKETING YARD COMPLEX, SURENDRANAGAR, 363035
SBININBB928
FLOOR 1ST, PORBANDAR, 360575
SBININBB929
FLOOR 1ST, KNAR COMPLEX, NIZAMABAD, 503001
SBININBB930
FLOOR 1ST, SRI RAGHAVENDRA COMPLEX, MIRYALAGUDA, 508207
SBININBB931
MATHA COMPLEX, PALA, 686575
SBININBB932
FLOOR 2ND, PARAMEKKAVU DEVASWOM, THRISSUR, 680001
SBININBB933
FLOOR 1ST, JUBILEE BHAVAN, KOZHIKODE, 673006
SBININBB934
BEACH ROAD, ALAPPUZHA, 688012
SBININBB935
NEW MA COMPLEX, KALPETTA, 673121
SBININBB936
CHEERAKATHIL COMPLEX, THRISSUR, 680307
SBININBB937
APMC BUILDING, AMRAVATI, 444601
SBININBB938
SUNNY COMPLEX 46, MILE STONE, GURUGRAM, 122001
SBININBB939
FLOOR 1ST, RAJKOT, 360001
SBININBB940
THE SMALL IND, JAMNAGAR, 361004
SBININBB941
ADMIN BUILDING 115, PEEPUL, CHITTOOR, 517646
SBININBB942
FLOOR 1ST, ALWAR, 301001
SBININBB943
SHAHID SOCIETY, YAVATMAL, 445001
SBININBB944
NEAR SHAHU COLLEGE, CHANDRA NAGAR, LATUR, 413512
SBININBB945
SME BHOTIA PARAO, DURGA CITY CENTRE, HALDWANI, 263139
SBININBB946
MAIN BRANCH CAMPUS, GORAKHPUR, 273001
SBININBB947
2ND BLOCK, PHANTOM COMPLEX, KUSHALNAGAR, 571234
SBININBB948
PURUSHOTTA PURAM STREET, PALASA, SRIKAKULAM, 532221
SBININBB949
FLOOR 1ST, BENGALURU, 560095
SBININBB950
OPP NEW DISTRICT HOSPITAL, AZIZGANJ, SHAHJAHANPUR, 242001
SBININBB951
GOMADATHU COMPLEX MITCHEL, MAVELIKKARA, 690101
SBININBB952
FLOOR 1ST, VARANASI, 221002
SBININBB953
FLOOR 1ST, PREPRNAAARTIKA COMPLEX, SANAND, 382110
SBININBB954
NEAR MAJHOLI CHAURAH, DELHI ROAD, MORADABAD, 244001
SBININBB955
FLOOR 2ND, ADMIN BLDG, RAIL HEAD, JAMMU, 180012
SBININBB956
OPP. MUNCIPAL COMMITTEE OFFICE, PANIPAT, 132103
SBININBB957
FLOOR 7TH, A BLOCK, IIT RESEARCH, CHENNAI, 600113
SBININBB958
DOOR NO 6-4-424, UNDER BRIDGE, WARANGAL, 506002
SBININBB959
DLF CYBERHUB, GURUGRAM, 122001
SBININBB960
P S R MARVEL NO. 32, BENGALURU, 560024
SBININBB961
OFFICE 110-111, FLOOR 1ST, INS, MUMBAI, 400051
SBININBB962
NEAR ITI CHOWK, MANSA ROAD, BATHINDA, 151001
SBININBB963
UNIT -2, FLOOR GR, OCTAVE BLDG, HYDERABAD, 500081
SBININBB964
NECHIKKAD BUILDING, UPHILL PO, MALAPPURAM, 676505
SBININBB965
UMLING, KHANAPARA, 793022
SBININBB966
NH-2, NEAR H P PETROL PUMP, NAGLA, FIROZABAD, 283203
SBININBB967
INDUSTRIAL ESTATE NUNHAI, AGRA, 282006
SBININBB968
FLOOR 1ST, SREE SGK ARCADE 100, SHIVAMOGGA, 577205
SBININBB969
DIAMOND CINEMA ROAD, RAMPUR, 244901
SBININBB970
OFFICE NO.H-01 02, FLOOR GR, SURAT, 395007
SBININBB971
NO.306, BEACH ROAD, NEAR TO SUB, THOOTHUKUDI, 628002
SBININBB972
4TH CROSS, OPP. TUMKUR UNIVERSITY, TUMKUR, 572103
SBININBB973
RAILWAY ROAD, TOHANA, 125120
SBININBB974
SCF 42-D SME HUDA COMM COMPLEX, ROHTAK, 124001
SBININBB975
AMBEDKAR CHOWK, SAMANA, PATIALA, 147101
SBININBB976
FLOOR GR, CNTRL FACILIT BLD II, NAVI MUMBAI, 400705
SBININBB977
MITRA NIWAS ROAD, RATLAM, 457001
SBININBB978
KHAREGHAT ROAD, OPP GEETA BHAVAN, RATNAGIRI, 415612
SBININBB979
FLOOR 2ND, MUNICIPAL BUILDINGS, ERNAKULAM, 686661
SBININBB980
LDA CENTRE, PRAYAGRAJ, 211001
SBININBB981
FLOOR GR, VSR MANSION H.NO 2/714, KADAPA, 516001
SBININBB982
BILIYA INDUSTRIAL ESTATE AREA, BHILWARA, 311001
SBININBB983
5, Y N ROAD, KIBE COMPOUND, INDORE, 452003
SBININBB984
986, OPP. UTSAV LAWN, ADARSH NAGAR, UNNAO, 209801
SBININBB985
BRIJ BHUMI COMPLEX CA ROAD, NEAR, NAGPUR, 440008
SBININBB986
PLOT NO 56, SECTOR 12 B, DWARKA, DELHI, 110075
SBININBB987
BSNL NEW TELEPHONE EXCHANGE 79, CHENNAI, 600047
SBININBB988
FLOOR 1ST, PRIME COMPLEX, VADODARA, 390011
SBININBB989
FLOOR 1ST, KRISIL TOWER, VADODARA, 390021
SBININBB990
27, VENKATA NAGAR,KAMARAJAR SALAI, PONDICHERRY, 605011
SBININBB991
ANCHOR GATE BUILDING, CHENNAI, 600001
SBININBB992
111/85, BESIDE FATIMA CONVENT, KANPUR, 208001
SBININBB993
FLOOR GR, LHO BUILDING, GANDHINAGAR, 382355
SBININBB994
PLOT NO. 5138/A, MAIN RAOD 6, SUB, SURAT, 394230
SBININBB995
DELHI ROAD, PRATAPUR, MEERUT, 250103
SBININBB996
RED CROSS BUILDING, MUZAFFARPUR, 842001
SBININBB997
FLOOR 1ST, OLD KHANNA TALKIES, REWA, 486001
SBININBB998
CIRCULAR ROAD, OPP. JAIN PUBLIC, REWARI, 123401
SBININBB999
NEW GRAIN MARKET, SANGRUR, 148001
SBININBBA01
FLOOR 2ND, SYAMA BUSINESS HUB, ERNAKULAM, 682019
SBININBBA02
SHRISTI MAHAL, COIMBATORE, 641012
SBININBBA03
COMM. COMPL. KAMLA SUBRAMANIAN ARC, THANJAVUR, 613007
SBININBBA04
MANAKKAD ROAD, THODUPUZHA, 685584
SBININBBA05
NEAR ITI, KASGANJ ROAD, ETAH, 207001
SBININBBA06
KRISHNA TOWER, DEHRADUN, 248001
SBININBBA07
SAKTHIVEL TOWERS, COIMBATORE, 641045
SBININBBA08
POLLACHI MAIN ROAD, SIDCO, COIMBATORE, 641021
SBININBBA09
DD TOWER, GUWAHATI, 781005
SBININBBA10
498/143KA, FAIZABAD ROAD, NEAR IT, LUCKNOW, 226007
SBININBBA11
JAWAHAR BUILDING, NAGERCOIL, 629001
SBININBBA12
182-E, S.N.HIGH ROAD, TIRUNELVELI, 627001
SBININBBA13
D. NO. 609-B, SALEM ROAD, NAMAKKAL, 637001
SBININBBA14
FLOOR GR, HUDA SHOP, KAITHAL, 136027
SBININBBA15
RABINDRANAGAR LIC MORE, MEDINIPUR, 721101
SBININBBA16
LINK ROAD, ARAMBAGH, 712601
SBININBBA17
2ND FLOOR, HAWKERS MARKET BUILDING, BARDHAMAN, 713101
SBININBBA18
PALI I. A INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, PALI, 306401
SBININBBA19
BALOTRA I.E, BALOTRA INDUSTRIAL EST, PACHPADRA, 344022
SBININBBA20
FLOOR GR, CSEZ ADMIN BUILDING, KAKKANAD, 682037
SBININBBA21
PLOT NO. A/68, MANCHESWAR, BHUBANESWAR, 751010
SBININBBA22
MODI COMPLEX, JORHAT BAZAR, JORHAT, 785001
SBININBBA23
NEPTUNE TOWER ANEX OFF ASHRAM, AHMEDABAD, 380009
SBININBBA24
GOKHIVARE, VASAI TALUKA IND EST, VASAI-VIRAR, 401208
SBININBBA25
OPPOSITE VARTAK, DADHARA, TEZPUR, 784001
SBININBBA26
BHULDHANA ROAD, MALKAPUR ABOVE SBI, MALKAPUR, 433101
SBININBBA27
SME JHANSI BESIDE PRABHA HOTEL, JHANSI, 284001
SBININBBA28
DURGAPUR CITY CENTRE, DURGAPUR, 713216
SBININBBA29
LAKHIMPUR BEHARIACH ROAD, LAKHIMPUR, 262701
SBININBBA30
KAUTILYA,AMRUTHA ESTATES, HYDERABAD, 500082
SBININBBA31
FLOOR 3RD, MUMBAI, 400023
SBININBBA32
FIRST FLOOR, BENGALURU, 560100
SBININBBA33
1ST FLOOR, SME FANCY BAZAR, GUWAHATI, 781001
SBININBBA34
JAKHAL ROAD, NEAR GADDA STAND, PATIALA, 147105
SBININBBA35
SHOWROOM NO.1, CITY SPACE, PUNE, 411014
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UNITED INDIA BUILDING, COIMBATORE, 641018
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S.C.O. 106, FARIDABAD, 121002
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FLOOR 4TH, BLOCK C, SAMRIDDHI, KOLKATA, 700001
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MADURAI, 625009
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COMMISSIONER'S ROAD, NILGIRIS, 643001
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FLOOR 1ST, VADODARA, 390009
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FLOOR GR, MADHUVANI APARTMENTS, TENALI, 522201
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NARSIMHARAO PET, ELURU, ELURU, 534006
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SAMDARIYA CITY, KATNI, 483501
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SHOP N 123, 124, FLOOR 1ST, EROS, MANESAR, 122051
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P-11, MIDC AHILYANAGAR, AHILYANAGAR, 414111
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FLOOR GR, STATE BANK BHAVAN, THRISSUR, 680022
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MAIN ROAD, TARAORI, NILOKHERI, KARNAL, 132116
SBININBBA49
FLOOR 1ST 44, BSC AVENUE, AVK, DAVANGERE, 577004
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FLOOR GR, LULU CYBER TOWER1, ERNAKULAM, 682030
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FLOOR GR, STATE BANK OF INDIA, MORADABAD, 244001
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FLOOR 1, SPB BUILDING, BENGALURU, 560001
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NEVILLE HOUSE, MUMBAI, 400001
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KOLKATA
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HYDERABAD, 500482
SBININBBH05
RAMACHANDRAPURAM, HYDERABAD, 500482
SBININBBH06
SANATNAGAR, HYDERABAD, 500482
SBININBBH08
BALANAGAR, HYDERABAD, 500482
SBININBBH09
HABSHIGUDA, HYDERABAD, 500482
SBININBBH10
HYDERABAD, 500001
SBININBBH13
KARIMNAGAR, 520015
SBININBBH14
WARANGAL, 520015
SBININBBH16
SUPER MARKET, KALABURAGI, 600034
SBININBBH35
KUSHAIGUDA, HYDERABAD, 500482
SBININBBH37
SHAPURNAGAR, HYDERABAD, 500482
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HYDERABAD, 500482
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BENGALURU, 560009
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NEW DELHI CIRCLE, SECUNDERABAD, 500482
SBININBBH74
KUSHAIGUDA, HYDERABAD, 500482
SBININBBIRC
GLOBAL MARKETS UNIT, FLOOR 12, KOLKATA, 700071
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BHILWARA, 311401
SBININBBJ12
CHETAK CIRCLE, UDAIPUR, 313025
SBININBBJ16
P M ROAD, MUMBAI, 400009
SBININBBJ26
VISWAKARMA I.E, JAIPUR, 302004
SBININBBJ27
BHAGAT KI KOTHI, JODHPUR, 342003
SBININBBJ31
BARA KHAMBA, NEW DELHI, 110006
SBININBBJ41
INDUSTRIAL AREA, BHIWADI, 110021
SBININBBJ42
INDUSTRIAL ESTATE, KOTA, 110021
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JAIPUR, 302004
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PARK STREET, KOLKATA, 700001
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KISHANGARH, AJMER, 110021
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JAIPUR, 302004
SBININBBJ58
JAIPUR, 302004
SBININBBJ59
BORANADA, JODHPUR, 342003
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BICHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER, 110021
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M G ROAD, BENGALURU, 560009
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BENGALURU, 560009
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MYSORE MAIN, BENGALURU, 560009
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MYSORE, 570024
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PEENYA, KOLKATA, 700001
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NAYABAZAR, KOLKATA, 700001
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TORNAGALLU, 600004
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PATIALA MALL ROAD, NEW DELHI, 110006
SBININBBP10
YAMUNANAGAR S.M.AREA, LUDHIANA, 160017
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SHASTRI BHAWAN, SANGRUR, 110006
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KOLKATA CAMAC STREET, BATHINDA, 110006
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FEROZEPUR CANTT, NEW DELHI, 110006
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PUDUR PIRIVU, TIRUPUR, 641604
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GURGAON, NEW DELHI, 110006
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JEEVAN SUDHA, KOLKATA, 700071
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OOTY, TIRUPPUR, 641604
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THIRUVANANTHAPURAM, 695004
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KOLLAM, ALAPPUZHA, 691314
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CHERTHALA, MAVELIKKARA, 691314
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MAVELIKARA, THIRUVALLA, 691314
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THIRUVALLA, 691314
SBININBBT15
KOTTAYAM, ERNAKULAM, 682031
SBININBBT16
MG ROAD, ERNAKULAM, 682031
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ALUVA, ERNAKULAM, 682031
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KOZHIKODE, KALPETTA, 682035
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CHANGANASSERY (INDUSTRIAL EST.), ERNAKULAM, 682031
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KOLKATA, ERNAKULAM, 682031
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SME KALAMASSERY, TIRUNELVELI, 670307
SBININBBT31
RESIDENCY ROAD, KONDOTTI, 560054
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KONDOTTY, COIMBATORE, 670307
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KOZHIKODE, 400072
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NEW DELHI, 110006
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VASHI, THIRUVANANTHAPURAM, 695004
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FED-VOSTRO, ISB - EKM, THIRUVANANTHAPURAM, 695004
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TECHNOPARK THIRUVANANTHAPURAM, MUMBAI, 400009
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BENGALURU, 560009
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STATE BANK BHAVAN C.O. 10121, MUMBAI, 400005
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