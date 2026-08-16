SBICSZMXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STANDARD BANK ESWATINI LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STANDARD BANK ESWATINI LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 2, CORPORATE PLACE

Kód pobočky

SBICSZMXXXX

Název banky

STANDARD BANK ESWATINI LIMITED

Město

MBABANE

SBICSZMXXXX

Banka STANDARD BANK ESWATINI LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STANDARD BANK ESWATINI LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky STANDARD BANK ESWATINI LIMITED.

Pobočky STANDARD BANK ESWATINI LIMITED

SBICSZMXXXX

FLOOR 2, CORPORATE PLACE, MBABANE, H101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.