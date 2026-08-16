SBICSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STANBIC BANK KENYA LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STANBIC BANK KENYA LIMITED

Adresa pobočky

WEST YAT BUILDING

Kód pobočky

SBICSSJBXXX

Název banky

STANBIC BANK KENYA LIMITED

Město

JUBA

SBICSSJBXXX

Banka STANBIC BANK KENYA LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STANBIC BANK KENYA LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky STANBIC BANK KENYA LIMITED.

Pobočky STANBIC BANK KENYA LIMITED

SBICSSJBXXX

WEST YAT BUILDING, JUBA, 23185

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.