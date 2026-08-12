SBIBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

99, 44 AL KARADAH AL IRAQ NOOR

Kód pobočky

SBIBIQBAXXX

Název banky

AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Město

BAGHDAD

SBIBIQBAXXX

Banka AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE.

Pobočky AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

SBIBIQBAXXX

99, 44 AL KARADAH AL IRAQ NOOR, BAGHDAD, 11010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.