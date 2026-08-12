SAFBDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SABA AFRICAN BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SABA AFRICAN BANK

Adresa pobočky

FLOOR 1, SABA BANK BUILDING

Kód pobočky

SAFBDJJDXXX

Název banky

SABA AFRICAN BANK

Město

DJIBOUTI

SAFBDJJDXXX

Banka SABA AFRICAN BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SABA AFRICAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SABA AFRICAN BANK.

Pobočky SABA AFRICAN BANK

SAFBDJJDXXX

FLOOR 1, SABA BANK BUILDING, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.