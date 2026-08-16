SABRRUMMNH1
Detaily kódu BIC/Swift banky SBERBANK
Detaily kódu Swift
Název pobočky
SBERBANK
Adresa pobočky
Kód pobočky
SABRRUMMNH1
Název banky
SBERBANK
Město
NOVOSIBIRSK
SABRRUMMNH1
Banka SBERBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SBERBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky SBERBANK.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.