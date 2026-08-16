RUNIRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSUNIVERSALBANK (LLC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSUNIVERSALBANK (LLC)

Adresa pobočky

MALY KAZENNY PER. 14

Kód pobočky

RUNIRUMMXXX

Název banky

RUSUNIVERSALBANK (LLC)

Město

MOSCOW

RUNIRUMMXXX

Banka RUSUNIVERSALBANK (LLC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSUNIVERSALBANK (LLC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSUNIVERSALBANK (LLC).

Pobočky RUSUNIVERSALBANK (LLC)

RUNIRUMMXXX

MALY KAZENNY PER. 14, MOSCOW, 105064

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.