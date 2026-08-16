RTSBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Adresa pobočky

KRASNOGVARDEYSKIY PROEZD 1

Kód pobočky

RTSBRUMMXXX

Název banky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Město

MOSCOW

RTSBRUMMXXX

Banka PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK.

Pobočky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

RTSBRUMMXXX

KRASNOGVARDEYSKIY PROEZD 1, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.